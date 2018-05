Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto è nostro, ce l'hanno tolto”/ “Sarri? Non posso costringerlo a restare”

Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto è nostro, ce l'hanno tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...

10 maggio 2018 Silvana Palazzo

Napoli, De Laurentiis (Foto: LaPresse)

In occasione della presentazione del prossimo ritiro estivo a Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha parlato della corsa scudetto, con la Juventus che si avvia alla vittoria del settimo titolo di fila. E non senza polemiche: «Vediamo se vinciamo le prossime due partite e avremo 8 punti di vantaggio. Perché se le vinciamo entrambe allora qualcuno ce lo avrà levato lo scudetto». Il presidente del Napoli non fa giri di parole, ma arriva anzi dritto al punto: «Un problema dell'Italia è questo, sono silenti. Permette che ci sia la camorra, la mafia, la mafia di stato. È il paese più inquinato che esiste al mondo...». De Laurentiis ha parlato anche di Maurizio Sarri, il cui futuro sembra in bilico. Per questo «la settimana prossima» si incontreranno. «Bisogna parlare», ha chiarito il patron partenopeo. E andrà affrontato anche un discorso in particolare: «È chiaro che Napoli è una situazione difficile, che bisogna vivere con una certa filosofia, però non è che questi problemi così complessi ci sono solo a Napoli, ma ci sono anche in altre città d'Italia».

NAPOLI, DE LAURENTIIS: “SARRI? NON POSSO COSTRINGERLO A RESTARE”

Nessun problema tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Lo assicura il presidente del Napoli, che ha anche rivendicato la scelta di affidare la squadra all'ex allenatore dell'Empoli, una decisione che all'epoca fu criticata. «Mi hanno messo i manifesti per Napoli dicendo hai preso Sarri, però poi alla quarta partita Sarri ha fatto una cavalcata eccezionale facendo numeri importanti». Il calo che c'è stato nell'ultimo periodo comunque era previsto «perché abbiamo fatto il preliminare». Anche prima il Napoli vinceva, ma con Sarri è diventato competitivo: «Siamo arrivati secondi con Mazzarri. Forse i punti che si facevano prima erano diversi, siamo d'accordo, anche con Benitez... e chi parla di cattivi rapporti con me dico che è falso». Una cosa è sicura: «Il progetto Napoli continuerà, alla grande». Con Sarri? «Auguriamoci ci sia anche Sarri a Dimaro. Io nutro meno dubbi di te, evidentemente se mi fai questa domanda, ma non posso costringerli con la forza. Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti o quasi». Infine, una battuta sul futuro di Mertens, Jorginho, Callejon e Hamsik: «Incasseremmo un miliardo (ride, ndr)».

