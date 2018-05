Noemi canta l’inno di Mameli per Juventus-Milan con stonata finale/ Video, bufera e ironie sui social

Noemi canta l’inno di Mameli per Juventus-Milan con stonata finale. Video, bufera e ironie sui social network dopo la performance tutt'altro che impeccabile della 36enne cantante

10 maggio 2018 Redazione

Noemi durante l'inno di Mameli - Rai

Prima della finalissima di Coppa Italia di ieri sera fra Juventus e Milan, giocatasi allo stadio Olimpico in Roma, c’è stato il tradizionale momento con l’inno di Mameli, il canto che più rappresenta l’Italia nel mondo. Ad avere l’onore di intonare la canzone tricolore, Noemi, 36enne romana ormai da anni sulla cresta dell’onda. Peccato però che la performance della rossa cantautrice non abbia affatto convinto i fan, gli addetti ai lavori nonché i semplici comuni mortali. In particolare, è stata presa di mira la parte finale dello stesso Inno, nonché la decisione di Noemi di cantare anche i famosi “poropo, poropo, poropo”.

L’IRONIA DELLA STESSA NOEMI

Inutile sottolineare come in queste ore si sia scatenata una vera e propria bagarre sui social network, a cominciare da Twitter, dove sono svariati i commenti degli utenti che hanno ironizzato contro la “cantata” di Noemi. Si va dai classici «Non si può sentire», «Rovina l’inno», fino a post più ironici e ad altri più cattivi. C’è da dire che anche alla stessa Noemi non è mancata l'ironia, e questa mattina è stata la prima a scherzare sulla vicenda, pubblicando il commento “Poropò… poropò… poropopopopopò! (risate, n.d.r.) BUONGIORNO !!”. Più in basso potete trovare il video con l’inno di Mameli cantato dalla romana, e giudicate voi come è stata la performance. Per la cronaca, la partita fra Juventus e Milan è stata vinta dai bianconeri con il risultato di quattro reti a zero, che si sono così aggiudicati la loro quarta Coppa Italia consecutiva.

© Riproduzione Riservata.