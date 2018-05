AlbinoLeffe Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Mestre, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida a Bergamo nel primo turno dei playoff di Serie C, per il girone B

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta AlbinoLeffe Mestre, playoff Serie C (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Mestre, che verrà diretta dal signor Fabio Schirru, si gioca alle ore 20:00 di venerdì 11 maggio: all’Atleti Azzurri d’Italia questa partita rappresenta il primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Come sappiamo i primi due turni, quelli che si giocano ancora con la divisione per gironi, sono in gara secca e prevedono che in caso di parità nei 90 minuti la qualificazione vada alla squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare: in questo caso allora l’AlbinoLeffe, che nel girone B è riuscito a prendersi un ottimo quinto posto. Si è qualificato per il rotto della cuffia il Mestre (decimo) che però di fatto ha ben poco da perdere e dunque potrà giocare a briglie sciolte per provare a prendersi un altro pezzo di storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

AlbinoLeffe Mestre non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

In pochi davano il favore del pronostico ad un Mestre che, neopromosso dalla Serie D, si presentava come squadra a caccia di una tranquilla salvezza; invece nel corso della stagione i lagunari hanno dimostrato di poter competere anche per arrivare ai playoff con il vantaggio del fattore campo nel primo turno. La qualificazione però è arrivata sul filo di lana: il Mestre ha perso sul difficilissimo campo del Sudtirol, ma Triestina e Ravenna - ne sarebbe bastata solo una - non ne hanno approfittato. Adesso però il discorso si complica, e non solo perchè il pareggio esterno non basterebbe: l’AlbinoLeffe è una delle squadre più in forma di tutto il campionato, ed è incredibile che sia arrivato al quinto posto tra le tante avversarie che parevano più quotate. Alla terzultima giornata i lombardi erano addirittura fuori dai playoff; poi hanno vinto le ultime tre senza subire gol e, sfruttando gli altri risultati favorevoli, sono arrivati alla post season potendosi permettere il pareggio almeno nei primi due turni. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, un solo ko nelle ultime otto: questo AlbinoLeffe sta volando e potrebbe essere un problema per tutte le squadre che potenzialmente se lo troveranno di fronte.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MESTRE

Per Massimiliano Alvini lo schema giusto è il 3-4-1-2: Ravasio e Kouko sono i due attaccanti che con il supporto di Giorgione avranno il compito di mettere dentro i gol della qualificazione, ma la mano dovrà darla anche la difesa, che garantirebbe il secondo turno rimanendo imbattuta. Capitan Gavazzi gioca tra Solerio e Zaffagnini, con Coser tra i pali; in mezzo al campo invece dovrebbero esserci Nichetti e Sbaffo, a destra giocherà Gonzi e dall’altra parte è ballottaggio tra Gelli e Antonio Montella, due soluzioni comunque piuttosto offensive. Il Mestre di Mauro Zironelli ha perso le ultime tre partite e potrebbe quindi rivedere qualcosa; sarà 3-4-3, ma Zecchin potrebbe sostituire uno tra Lavagnoli e Fabbri sulle corsie mentre davanti Neto Pereira contende la maglia di Beccaro, con Martignagno e Sottovia che viaggiano invece verso la conferma. Boscolo e Casarotto dovrebbero giocare come interni in mediana, con il compito di impostare e interdire; il veterano Armando Perna (37 anni) comanda la difesa che viene completata da Stefanelli e Politti, il portiere è Favaro (in panchina Gianmarco Zironelli, figlio dell’allenatore e ancora senza presenze quest’anno).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria dell'AlbinoLeffe vale 2,15; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,00 mentre con il segno 2 per la vittoria del Mestre vi permetterebbe di portare a casa una vincita di 3,60 volte la cifra messa sul piatto.

