Avellino Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Spezia, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Spezia, che verrà diretta dal signor Marinelli, è l’anticipo della 41^ giornata di Serie B 2017-2018: si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 maggio. Penultimo turno della stagione nel campionato cadetto, e partita che ormai ha senso soltanto per gli irpini: lo Spezia infatti non ha più la possibilità di raggiungere i playoff e dunque sarà in campo soltanto per provare a chiudere in maniera positiva un campionato comunque deludente. L’Avellino invece si gioca tutto in 180 minuti: a oggi dovrebbe giocare il playout per non retrocedere, ma ha soltanto un punto di ritardo dalla quota salvezza in una corsa che tecnicamente coinvolge anche la Cremonese. Chiaramente questa giornata casalinga contro una squadra tranquilla è da sfruttare nel migliore dei modi, all’ultimo turno infatti gli irpini andranno a Terni contro una squadra che potrebbe essere ancora in corsa per evitare quantomeno la retrocessione diretta, e che potrebbe anche essere l’avversaria nello spareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Spezia verrà trasmessa in diretta tv solo per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Super Calcio oppure Sky Calcio 1, con la possibilità di acquistare il singolo evento per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente la partita sarà visibile anche su PC, tablet o smartphone: ciascun abbonato potrà collegare fino a due dispositivi ai propri dati, e utilizzare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Senza vittorie dai sei turni (tre pareggi e tre sconfitte), l’Avellino non può fare calcoli: deve provare a vincere entrambe le partite e poi, nella peggiore delle ipotesi, sperare che le altre rallentino. Il cambio in panchina ha portato poco: con Walter Novellino erano arrivati 36 punti in 33 partite, Claudio Foscarini ne ha fatti 6 in 7 riuscendo a battere soltanto un Perugia in flessione. La salvezza passa dagli irpini nel senso che vincendo due volte sarebbero praticamente al sicuro, ma anche da altre squadre: il Novara innanzitutto, che in caso di sei punti da parte dei biancoverdi dovrà frenare almeno una volta. La Cremonese è un’altra formazione coinvolta; l’Avellino vuole prendersi oggi i tre punti ed effettuare il sorpasso per essere tecnicamente più tranquillo nell’ultima giornata. A oggi il playout sarebbe da giocare contro l’Ascoli, ma potrebbe esserci anche la sfida contro la Ternana che dunque sarebbe consecutiva all’ultima giornata della stagione regolare. Lo Spezia arriva dal 5-1 alla Pro Vercelli, seconda vittoria nelle ultime tre partite; purtroppo in mezzo è arrivato il ko di Foggia che ha spento le ultime speranze di qualificarsi ai playoff. Nella migliore delle ipotesi infatti i liguri aggancerebbero il Perugia, che però ha il vantaggio della sfida diretta; non sarebbe possibile arrivare a un contesto a tre che coinvolga anche i satanelli, in un modo o nell’altro la squadra di Fabio Gallo resterebbe alle spalle di una delle due e dunque sarebbe esclusa. Possiamo dunque parlare di stagione fallimentare per i bianchi, che avevano nella qualificazione agli spareggi per la promozione un obiettivo minimo che negli ultimi anni era stato quasi sempre raggiunto; già da questi giorni la società proverà a lavorare per costruire il campionato che verrà, nel quale ancora una volta lo Spezia andrà a caccia del gradino che ancora gli manca per completare il suo percorso.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO SPEZIA

L’Avellino recupera Falasco che era squalificato e perde Laverone per lo stesso motivo: quasi inevitabile il cambio sulla corsia sinistra, mentre a destra va verso la conferma Ngawa. In mezzo dovrebbero andare ancora Migliorini e Marchizza, a protezione di Ionut Radu che è favorito su Lezzerini; Federico Moretti contende la maglia a Wilmots nella zona mediana, dove invece viaggia verso la conferma Di Tacchio in vantaggio su D’Angelo. A presidiare le corsie esterne saranno Molina e Vajushi; il trequartista uscirà dal ballottaggio tra Gavazzi e Leonardo Morosini, Castaldo dovrebbe essere la prima punta ma occhio ad Asencio, che se la gioca. Nello Spezia torna Walter Lopez, che si riprende il posto a sinistra; De Col a destra con Capelli e Giani a protezione di Manfredini a completare la difesa. Da capire se Gallo vorrà fare un po’ di turnover: in questo caso il giovane Mulattieri potrebbe giocare sulla trequarti al posto di De Francesco, mentre Francesco Forte e Granoche possono sostituire Gilardino e Marilungo in avanti. In mediana invece reclama spazio Awua, in gol sabato scorso: se la gioca con Pessina e Maggiore (senza dimenticarsi di Mora e Bolzoni), mentre Juande in mezzo allo schieramento parte favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Avellino Spezia sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, e il favore del pronostico secondo questo bookmaker va tutto ai padroni di casa: è di 1,53 la quota posta sul segno 1 che identifica la vittoria degli irpini, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della squadra ligure ha un valore di 6,25. Il segno X è quello su cui puntare per il pareggio e, se le cose al Partenio dovessero andare in questo modo, la vostra vincita sull’anticipo della 41^ giornata della Serie B sarebbe di 3,85 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

