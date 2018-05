Carrarese Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Pistoiese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Primo turno dei playoff di Serie C, derby toscano allo stadio dei Marmi

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Carrarese Pistoiese, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Carrarese Pistoiese è una partita che, diretta dal signor Ivan Robilotta, va in scena alle ore 20:30 di venerdì 11 maggio per il primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Primo turno che riguarda ancora le lotte all’interno dei singoli gruppi: nel girone A dunque queste due squadre si danno battaglia in una partita secca che non prevede tempi supplementari nè calci di rigore, perchè il regolamento prevede che in caso di parità dopo i 90 minuti si qualifichi la squadra che sia messa meglio nella classifica della stagione regolare. E’ anche la squadra che gioca in casa, dunque un doppio vantaggio per la Carrarese che allo stadio dei Marmi ha una grande occasione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carrarese Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I PRECEDENTI E I RISULTATI

La Carrarese ha disputato una stagione solida, fatta di una costante corsa alle prime posizioni del girone; ancora tra marzo e aprile ha vinto tre partite consecutive con un 2-0 sul campo del Pisa, ma ha terminato in calo con tre pareggi e la sconfitta interna contro l’Arezzo. Una sconfitta che ha cambiato tutto: invece di andare direttamente al secondo turno i toscani si sono ritrovati addirittura settimi. Non c’è invece troppa differenza riguardo l’avversaria, perchè comunque resta in piedi la possibilità di pareggiare per qualificarsi; la Carrarese però non dovrà sottovalutare una Pistoiese che ha sì perso all’ultima giornata (a Gavorrano) ma è comunque riuscita a entrare nelle prime 10 della classifica nonostante un girone di ritorno con appena quattro partite vinte. Vero è anche che gli arancioni sono la squadra che alla penultima giornata ha frenato la striscia positiva dell’Alessandria, battendola 2-1; in questo stadio ha giocato a fine aprile pareggiando 1-1, risultato che oggi non basterà per arrivare al secondo turno dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISTOIESE

La Carrarese di Silvio Baldini gioca con il 4-2-3-1, che potrebbe diventare 4-3-3: ad ogni modo Biasci e Tortori (o Vassallo) accompagneranno l’azione di Cais, da verificare la posizione di Foresta che può giocare da trequartista oppure al centro del campo, insieme a Cardoselli e Agyei. In difesa spazio a Vitturini e Luca Ricci come centrali a protezione del portiere Lagomarsini, sugli esterni invece ci saranno Rosaia e Possenti. Paolo Indiani manda in campo la Pistoiese con un 3-5-2 nel quale Zullo, Quaranta e Terigi sono i centrali difensivi a protezione di Zaccagno, con Luperini e Regoli ad agire sulle fasce; Picchi da playmaker, Hamlili e Papini le due mezzali; davanti la grande esperienza di Juan Surraco, da valutare poi se sarà Franco Ferrari o De Cenco ad affiancare l’ex del Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria della Carrarese vale 1,95; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,20 mentre con il segno 2 per la vittoria della Pistoiese vi permetterebbe di ottenere un guadagno pari a 4,00 volte la cifra messa sul piatto.

