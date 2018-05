Casertana Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Casertana Rende, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Pinto iniziano i playoff per le due squadre, i rossoblu possono anche pareggiare

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Casertana Rende, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Casertana Rende, partita che viene diretta dal signor Federico Dionisi, è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018: squadre in campo al Pinto venerdì 11 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:30. Trattandosi ancora della prima fase, quella che riguarda gli scontri tra squadre dello stesso girone, sarà gara secca: al termine dei tempi regolamentari passerà la squadra che avrà vinto o, in caso di parità, quella che si è piazzata meglio nella classifica della stagione regolare. Onore che spetterebbe alla Casertana, settima nel girone C contro l’ottavo posto del comunque sorprendente Rende; anche per questo motivo dunque i campani possono giocare questa partita tra le mura amiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Casertana Rende non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Attenzione alla Casertana, una squadra che negli ultimi anni si è sempre confermata in alta quota e che, partita malissimo nella stagione in corso (è stata anche in zona playout), ha avuto un ultimo scorcio di regular season davvero importante, perdendo solo due delle ultime 16 partite ma soprattutto vincendone 8 delle ultime 14, e riuscendo così non solo ad arrivare ai playoff ma anche ad avere il vantaggio del campo nel primo turno. Forse i rossoblu non sono favoriti per percorrer tutta la strada sino alla finale, ma possono rappresentare una minaccia per l’esperienza che hanno accumulato negli ultimi tempi; oggi in particolare possono permettersi due risultati su tre con il Rende, occasione da sfruttare. I calabresi però non vanno sottovalutati: da ripescata in Serie C questa squadra ha disputato una grande stagione, arrivando al quarto posto a fine novembre e non scendendo oltre la quinta posizione per addirittura quattro mesi. Il finale però è stato in calo: sei sconfitte nelle ultime dieci, appena 6 gol segnati e il pesantissimo 1-6 subito a Catania con il quale per di più i biancorossi hanno perso il diritto al fattore campo nel primo turno dei playoff. Un ko dunque che potrebbe fare tutta la differenza del mondo, e per di più la flessione nei risultati non depone a favore di un Rende che comunque, avendo ben poco da perdere, ci proverà sul serio per proseguire nella sua ottima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA RENDE

La Casertana scende in campo con il 3-5-2: Luca D’Angelo deve ancora decidere chi mandare in campo tra Padovan e Alfageme per affiancare De Vena, praticamente certo del posto in attacco. In mediana invece dovrebbero tornare titolari Rajcic e Di Marco, che rispetto all’ultima giornata andranno a sostituire Romano e Santoro; conferma per De Rose (reduce da una doppietta), sulle corsie laterali Finizio e D’Anna dovrebbero giocare. In difesa invece non si cambia: davanti a Francesco Forte giocheranno Polak, Lorenzini e Pinna. Nel Rende è squalificato Boscaglia, che però probabilmente sarebbe andato in panchina comunque: al suo posto Domenico Franco, sulla mezzala destra con Laaribi dall’altra parte e Gigliotti come sempre in cabina di regia. Viteritti e Marchio agiranno sulle corsie dovendo anche dare una mano alla difesa schierata a tre, con Cuomo che prende il posto di Calvanese, la conferma di Sanzone e Porcaro e De Brasi in porta. Davanti con Ricciardo ci sarà uno tra Vivacqua e Michel Ferreira.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria della Casertana vale 2,15; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,00 mentre con il segno 2 per la vittoria del Rende vi permetterebbe di ottenere un guadagno pari a 3,60 volte la cifra messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.