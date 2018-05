Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (7^ tappa, oggi 11 maggio)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)

11 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia: Simon Yates è la nuova maglia rosa (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 è cambiata sull’Etna: la nuova maglia rosa è Simon Yates, il britannico della Mitchelton-Scott che ha confermato di essere in grande forma e ha staccato tutti gli altri big nel finale della salita verso l’Osservatorio Astronomico, raggiungendo il compagno di squadra Esteban Chaves, che invece era andato in fuga in precedenza. In questo modo adesso è proprio la Mitchelton-Scott la nuova squadra di riferimento, con il britannico leader della classifica generale di questo Giro d’Italia numero 101 e il colombiano terzo a 26”. In mezzo a loro attenzione a Tom Dumoulin, che ieri ha retto bene su un arrivo non molto adatto all’olandese, che resta al secondo posto con un ritardo di 16” dal nuovo leader. Questo è dunque il podio virtuale, che oggi non dovrebbe cambiare dal momento che la settima tappa Pizzo Praia a Mare dovrebbe essere riservata ai velocisti e quindi sulla carta non dovrebbero esserci distacchi.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: I BIG DELLA GENERALE

Dunque come era previsto l’Etna ha dato la prima scossa significativa alla classifica del Giro d’Italia. Continuano a convincere poco Chris Froome e Fabio Aru, che però hanno saputo limitare i danni arrivando nel gruppetto dei migliori: per chi non è ancora al top della forma adesso l’importante è non peggiorare la situazione, sperando naturalmente che nelle prossime settimane la condizione vada in crescendo. Occupano invece posizioni di spicco Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot, che sono adesso quarto e quinto in classifica staccati rispettivamente di 43” e 45”: loro sono fra coloro che fra Montevergine di Mercogliano e Gran Sasso dovranno fare bene, anche se in questo momento tenere il passo di uno scatenato Simon Yates non sarà facile per nessuno, senza contare che con Esteban Chaves la Mitchelton-Scott può schierare una coppia di punte che dà anche l’occasione di diversificare le strategie, magari nelle due difficili tappe che ci attendono domani e domenica.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Parlando infine delle altre graduatorie del Giro d’Italia, oggi torneranno protagonisti i velocisti e dunque i pretendenti alla maglia ciclamino della classifica a punti, che però vede saldamente al comando Elia Viviani, vittorioso sia a Tel Aviv sia ad Eilat: di conseguenza il campione olimpico dell’Omnium è nettamente primo, già con un ottimo margine sui primi inseguitori, che sono Sacha Modolo e Jakub Mareczko. Tutto invece è cambiato nelle altre due graduatorie. Nella classifica dei giovani l’ecuadoriano Richard Carapaz è la nuova maglia bianca e si candida dunque ad essere un nome nuovo della corsa, magari il capitano della Movistar priva dei big. Esteban Chaves invece indosserà oggi la maglia azzurra della classifica Gpm, perché i 35 punti che erano in palio in cima all’Etna hanno stravolto la graduatoria riservata agli scalatori, che adesso ricalca l’ordine d’arrivo della tappa di ieri, con il colombiano davanti a Simon Yates e Thibaut Pinot.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 22h46'03"

2 Tom Dumoulin (Ned) +16"

3 Esteban Chaves (Col) +26"

4 Domenico Pozzovivo (Ita) +43"

5 Thibaut Pinot (Fra) +45"

6 Rohan Dennis (Aus) +53"

7 Pello Bilbao (Spa) +1'03"

8 Chris Froome (Gbr) + 1'10"

9 George Bennett (Nzl) +1'11"

10 Fabio Aru (Ita) +1'12"

