Cosenza Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cosenza Sicula Leonzio, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Cosenza Sicula Leonzio, partita che sarà diretta dal signor Luca Massimi, si gioca alle ore 20:00 di venerdì 11 maggio ed è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Primo turno che significa gara secca, con la padrona di casa (dunque i lupi) che si qualificherebbe in caso di pareggio: non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore. Si affrontano allora la quinta e la decima del girone C, visto che i primi due turni riguardano ancora una fase all’interno dei singoli raggruppamenti; qui, la Juve Stabia attende già al turno successivo mentre Catania e Trapani hanno guadagnato l’accesso diretto alla fase nazionale, addirittura gli etnei (come Siena e Sudtirol, le altre seconde classificate) partiranno dai quarti di finale e potranno centrare la promozione giocando cinque partite, contro le nove che attenderebbero Cosenza, Sicula Leonzio e le altre che giocheranno dal primo turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Sicula Leonzio non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

La Sicula Leonzio si iscrive all’albo delle squadre che negli ultimi anni hanno sorpreso nel girone C: l’allargamento dei playoff ha concesso occasioni in più a tante realtà ma poi nelle prime dieci bisogna sempre arrivarci. Se nel 2017 era toccato a Siracusa, Virtus Francavilla e Fondi, quest’anno la menzione d’onore da neopromossa se la prende la squadra di Lentini (oltre al Rende), che dopo un avvio in chiaroscuro ha imparato a muoversi nel campionato e con un finale in ascesa (nel 2018 ha vinto sette delle 17 partite che ha giocato, battendo il Trapani e imponendo lo 0-0 a Lecce e Catania) e si è presa con pieno merito i playoff. Seconda parte di stagione in netta crescita anche per il Cosenza, che fino a novembre era convinto di dover lottare per non retrocedere; poi la serie di cinque vittorie e di undici partite senza perdere, e ancora le cinque affermazioni nelle ultime otto con un totale di 17 punti. Le ultime due sono state uno spettacolo: 5-1 sul campo della Virtus Francavilla e 4-2 al Trapani, tanto per lasciar intendere che adesso tutte le potenziali avversarie dovranno fare i conti con i lupi, a cominciare da una Sicula Leonzio che al San Vito ha pareggiato 0-0 (ma in casa ha perso nemmeno un mese fa, 0-1).

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SICULA LEONZIO

Il Cosenza di Piero Braglia gioca con il 3-5-2: da valutare se sarà titolare Gennaro Tutino, che con la tripletta al Trapani ha raggiunto i 7 gol in campionato. Con lui sicuramente Leonardo Pérez, mentre sulle corsie esterne dovrebbero esserci Corsi e Juan Ramos che erano entrati dalla panchina settimana scorsa. Bruccini, Loviso e Mungo saranno i giocatori incaricati di tenere alto il baricentro e creare gioco nel settore nevralgico del campo; in difesa si rivede Pascali che giocherà insieme a Camigliano e Dermaku, con Saracco a difendere la porta. Nella Sicula Leonzio, Aimo Diana cambia rispetto al derby perso contro il Siracusa: Ciro Foggia torna titolare tra Gammone e Arcidiacono nel tridente offensivo, in mediana però dovrebbe esserci conferma per D’Angelo e Petermann mentre Davì e Marano si giocano la maglia con D’Amico; come sempre la difesa è a quattro, Pollace (scuola Lazio) e Squillace sono i terzini con Granata e Gianola a proteggere capita Narciso, che sarà il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria del Cosenza vale 1,90; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,30 mentre con il segno 2 per la vittoria della Sicula Leonzio vi permetterebbe di ottenere una vincita di 4,00 volte la cifra messa sul piatto.

