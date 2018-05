DE VRIJ ALL'INTER/ Lazio, in vista del big match per la Champions i tifosi sono divisi

De Vrij all'Inter, tifosi laziali divisi: in vista del big match per la Champions, in molti vorrebbero tenerlo in panchina contro la sua prossima squadra. Anche se finora...

11 maggio 2018 Fabio Belli

De Vrij (foto LaPresse)

Sarà infuocata la volata per il quarto posto in Champions League, con la Roma che, calendario alla mano, sembra ormai superfavorita per la conquista della terza piazza. Questo anche perché la Lazio quarta e l'Inter quinta, a due punti dai biancocelesti, dovranno scontrarsi all'ultima giornata allo stadio Olimpico. Sfida decisiva già di per sé, arricchita da un tema che sta agitando molto i tifosi capitolini. Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con la Lazio, il difensore centrale Stefan De Vrij ha deciso di passare ai nerazzurri a parametro zero. E l'Inter ha definito l'accordo (4,2 mln annui più bonus per l'olandese) depositando il contratto a dieci giorni da questa sfida decisiva. Ufficializzata la cosa, molti tifosi della Lazio, e ovviamente anche Simone Inzaghi, sono alle prese con l'amletico dubbio: schierare o non schierare De Vrij nel big match?

CAMPIONATO SUPER DELL'OLANDESE

Almeno apparentemente, il conflitto d'interessi sarebbe evidente. In pratica, contribuendo alla causa della Lazio, De Vrij precluderebbe a sé stesso la possibilità di giocare la Champions League con l'Inter nella prossima stagione. Inoltre, un eventuale svarione in partita come sarebbe preso dalla tifoseria? Una situazione oggettivamente particolare e antipatica, anche se va detto che, col trasferimento all'Inter definito da tempo seppur ufficializzato solo oggi, la professionalità dell'olandese nelle ultime partite è stata totale. Decisivo con alcuni suoi gol (difensore più prolifico in assoluto della Serie A) e con alcune prestazioni difensive sopra le righe, De Vrij avrà apportato un contributo enorme all'eventuale qualificazione in Champions League della Lazio, e questo è un dato oggettivo. Ma per lo scontro diretto finale, la discussione sembra aperta a ogni possibile svilippo, compresa l'esclusione dalla partita.

