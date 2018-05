Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv, prove libere Fp1, Fp2 e Fp3. Orario e tempi (Gp Italia)

Diretta Sbk 2018: info tv e streaming video delle tre prove libere per la Superbike previste oggi sulla pista di Imola. Gli orari e i tempi di Fp1, Fp2 e Fp3.

11 maggio 2018 Michela Colombo

Marco Melandri (LaPresse)

Il campionato della Superbike farà tappa già da oggi, venerdi 11 maggio 2018 a Imola per il prestigiosissimo Gp d’Italia 2018. La Sbk quindi torna sotto ai riflettori dopo le emozioni di Assen: spazio oggi sul circuito dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari alle prime tre sessioni delle prove libere. La Fp1, Fp2 e La Fp3 di questo venerdi saranno appuntamenti fondamentali per tutti i protagonisti del Mondiale per assaggiare l’asfalto italiano dopo due settimane di riposo. Vediamo quindi subito gli orari delle prime tre prove libere della Sbk, ricordando che in mezzo al programma andranno in scena anche le altre classi del campionato Superbike, qui a Imola. La Fp1 avrà quindi luogo alle ore 9.45 e si chiuderà alle ore 10.25: la Fp2 avrà inizio alle ore 12.30 e terminerà alle ore 13.10, mentrre per la Fp3 del Gp d’Italia 2018 gli orari saranno 16.05-16.45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Dobbiamo ricordare che per la giornata di oggi (come già negli anni scorsi) non ci sarà una diretta tv delle tre sessioni di prove libere perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì di Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

IL TRACCIATO

In attesa di poter vedere tutti i protagonisti di questo moniale della Sbk in pista nelle prime tre prove libere del Gp d’Italia andiamo a rinfrescare la memoria sul tracciato oggi sotto ai riflettori, ovvero l’Enzo e Dino Ferrari a Imola. Pista storica, costruita negli anni cinquanta, è entrata nel calendario della Superbike solo nel 2009: tale partecipazione ha però richiesto la costruzione di una nuova chicane, denominata Nuova Variante bassa, per motivi di sicurezza. Dando ora un occhio a qualche caratteristica tecnica vediamo che la pista di Imola è lunga 4936 km e presenza un rettilineo della griglia di partenza lungo 358 metri: aggiungiamo poi 22 curve totali, di cui 13 a sinistra e 9 a destra. Volendo dare un occhio alla storia ricordiamo poi che l’anno scorso per la Sbk salì sul podio per due volte il ducatista Chaz Davies, che quindi punta a ripetersi in questo weekend a Imola. Nell’edizione 2017 trovò poi due secondi posti Jonathan Rea: in gara 1 il terzo gradino andò poi a Melandri, mentre in gara 2 il successo fu di Tom Sykes.

