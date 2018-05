Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (7^ tappa Pizzo-Praia a Mare)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 7^ tappa Pizzo-Praia a Mare: percorso e orari, nuova occasione per i velocisti al Giro 101 (oggi 11 maggio)

11 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: Elia Viviani sul traguardo ieri (Facebook Giro d'Italia)

Con la settima tappa Pizzo-Praia a Mare di 159 km il Giro d’Italia 2018 oggi sbarca sulla penisola, dopo la Grande Partenza da Israele e i tre bellissimi giorni in Sicilia oggi sarà protagonista assoluta la Calabria, attraversando le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza per andare dalla partenza di Pizzo all’arrivo collocato a Praia a Mare. Inoltre, questa sarà la prima tappa italiana il cui percorso appare adatto ai velocisti, che dunque potrebbero dare vita ad uno sprint di gruppo che ci manca da domenica, quando Elia Viviani ad Eilat diede il bis dopo la vittoria conquistata già il giorno prima a Tel Aviv. Finora c’è stata gloria solo per il campione olimpico dell’omnium, vedremo dunque se Viviani calerà il tris oppure se qualcuno dei suoi rivali riuscirà stavolta a batterlo - a patto naturalmente che si arrivi in volata, esito più probabile ma che è bene non dare mai per scontato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la settima tappa Pizzo-Praia a Mare avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO PIZZO PRAIA A MARE

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 13.25 da Pizzo, in considerazione di un percorso abbastanza breve e non particolarmente impegnativo, che dunque i corridori dovrebbero coprire a medie orarie piuttosto alte. Gran parte del tracciato si snoderà infatti lungo la strada statale 18, che costeggia il mar Tirreno in tutta la Calabria. I primi 75 km saranno completamente pianeggianti, una rarità in questi ultimi giorni vista la difficoltà delle tre frazioni siciliani: poco dopo la zona del rifornimento ufficiale, ci sarà una piccola salitella verso Paola, ma nulla di significativo. A vivacizzare la corsa dunque provvederanno i due traguardi volanti di giornata: il primo sarà collocato a Guardia Piemontese Marina al km 96,2 della tappa odierna, il secondo invece avrà luogo a Santa Maria del Cedro, quando saremo al km 133,3. Saranno un assaggio della volata di gruppo a ranghi compatti che dovrebbe essere l’epilogo più prevedibile sul traguardo di Praia a Mare, anche se a volere essere pignoli dopo avere superato il centro abitato di Scalea (km 140,2) ci sarà una salitella che potrebbe rimanere nelle gambe di qualche sprinter, anche se nulla di impegnativo - oggi infatti non ci sarà da affrontare nemmeno un Gran Premio della Montagna. Negli ultimissimi chilometri da segnalare la discesa per tornare sulla costa, si lascia la statale 18 per entrare nel centro abitato di Tortora Marina prima e di Praia a Mare in seguito. Si percorrono ampi viali con solo due curve da segnalare, infatti il rettilineo di arrivo sarà lungo ben 1900 metri, l’ideale per preparare uno sprint di gruppo.

