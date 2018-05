Higuain-Dybala, cessione eccellente per la Juventus?/ Uno dei due attaccanti potrebbe partire: ecco perchè

La Juventus potrebbe sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a fine stagione. Il maggiore indiziato sarebbe l'ex attaccante del Napoli che ha una valutazione di 50 milioni di euro

11 maggio 2018 Umberto Tessier

Dybala-Higuain, La Presse 2017

In attesa di conoscere il futuro di Massimiliano Allegri, la Juventus si prepara anche a rivoluzionare una rosa da svecchiare. La bomba però riguarderebbe l'attacco dove potrebbe partire uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Caratteristiche diverse per i due attaccanti argentini con Dybala più giovane ma anche molto discontinuo ed incapace di prendere in mano la squadra nei momenti decisivi. Per avviare la cessione dovrebbe arrivare un'offerta compresa tra i 120 e i 140 milioni di euro. Attualmente, per questa valutazione sostanziosa, l'attaccante non ha praticamente mercato. Il Bayern Monaco non andrebbe oltre i 100 milioni e da Barcellona e Real Madrid non ci sono segnali sostanziosi riguardo la spesa da fare per portare a casa il talentuoso attaccante della Juventus acquistato dal Palermo.

HIGUAIN VIA DALLA JUVENTUS?

Gonzalo Higuain, acquistato nell'estate 2016 dal Napoli con il versamento della clausola da 90 milioni di euro in due rate da 45, ad oggi vale 50 milioni di euro. L'argentino potrebbe dire addio al campionato italiano dopo cinque anni fatto di tante reti con il record di marcature conquistato con la maglia del Napoli. Quali possono essere le destinazioni possibili del Pipita? Il Psg, in caso di cessione dell'uruguaiano Cavani, potrebbe puntare forte su di lui, ma sulla compagine francese pende la spada di Damocle con l'Uefa che potrebbe bloccare il mercato per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario Higuain piace in Inghilterra con la Juventus, voce degli ultimi giorni, che punta a Morata del Chelsea. Non dimentichiamo che Allegri è accostato alla panchina del Chelsea, potrebbe quindi profilarsi un doppio approdo alla corte dei blues che avrebbe del clamoroso.

