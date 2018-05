Infortunio Dani Alves / Il capitano del Brasile salta i mondiali per un problema al crociato

A causa di un infortunio al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.

Dani Alves (lapresse)

Infortunio per Dani Alves e niente mondiali. Il capitano del Brasile salterà Russia 2018, non riuscendo a recuperare in tempo dall'infortunio rimediato nella finale della Coppa di Francia. Il calciatore quindi non verrà convocato dal ct verdeoro per i prossimi mondiali. Una notizia pessima per Dani Alves che cullava il desiderio di chiudere la stagione alla grande. Lo stop forzato gli è stato comunicato dallo staff medico del Brasile, col dottor Rodrigo Lasmar che non gli ha concesso alcun spiraglio dopo una visita molto dettagliata e approfondita. Anche se Dani Alves scongiurasse l'ipotesi operazione, dovrebbe restare fermo per tre settimane a causa "una disinserzione al legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna", poi attendere altre sei settimane per rientrare in gruppo coi compagni. Una tempistica che spegne ogni possibilità di recupero per Dani Alves, sempre più sicuro di dover rinunciare ai Mondiali 2018.

Il verdetto dei medici

Il comunicato ufficiale emesso sull'infortunio di Dani Alves conferma quanto detto in precedenza, ovvero l'addio forzato a Russia 2018: "Gli esami hanno confermato l'impossibilità di convocare Dani Alves per i prossimi mondiali. Speriamo che l'atleta possa avere una rapida guarigione e possa presto nuovamente mettere a disposizione la sua tecnica e la sua leadership a disposizione della maglia verdeoro". Davvero una notizia indigesta per Dani Alves, ma anche per la nazionale brasiliana che considerava il suo capitano come un punto di forza per puntare al titolo. Alves, oltre ad essere uno dei giocatori più esperti, garantiva qualità e carisma nell'undici titolare verdeoro. La sua assenza creerà parecchi problemi al commissario tecnico, che valuta Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern Monaco) per sostituirlo. L'ex giocatore della Juventus dovrà fare i conti col fatto che la sua ultima stagione brillante con la maglia del Psg si chiuderà senza botti. A trentacinque anni il terzino perde l'ultima occasione per approdare ai mondiali, a cui aveva già partecipato in due occasioni.

