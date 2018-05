Inter, Spalletti / "Semifinale con il Sassuolo, poi la finale con la Lazio", la corsa alla Champions League

Inter, Spalletti: "Semifinale con il Sassuolo, poi la finale con la Lazio". Il tecnico nerazzurro lancia la sfida verso la conquista di un posto nella prossima Champions League.

11 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Inter, Spalletti - La Presse

Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Sassuolo, che l'Inter affronterà domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza. Il tecnico toscano ha parlato anche della straordinaria stagione vissuta da Milan Skriniar, sottolineando: "Quando gli è stato detto di venire all'Inter, proprio a parlarci, si percepiva in lui il grandissimo entusiasmo di giocare con l?inter. La gioia di questa cosa bellissima che gli era successa nella sua carriera si è avvertita. Dal primo momento che ha messo piede negli spogliatoi ha sempre trimbrato per dire che quello era il suo ruolo e per cercare il risultato. Lo ha sempre meritato il voto che ha preso e l'etichetta di giocatore forte. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo perché è fortissimo". Skriniar l'anno scorso aveva già fatto bene con la maglia della Sampdoria, in nerazzurro però ha fatto davvero un grande salto di qualità.

DUE SFIDE FONDAMENTALI

Luciano Spalletti è pronto per una settimana che potrebbe riportare l'Inter in Champions League. Servono due vittorie e non sarà facile, ma i nerazzurri sono convinti di potercela fare. Il tecnico di Certaldo motiva i suoi ragazzi, soffermandosi in conferenza stampa sull'importanza delle gare contro Sassuolo e Lazio. Il tecnico ha sottolineato: "Contro il Sassuolo sarà una semifinale, mentre con la Lazio la finale". I nerazzurri sono chiamati a un rush finale per vincere la loro coppa stagionale e cioè la qualificazione alla prossima Champions League. C'è in ballo davvero molto sia a livello economico che morale e anche se non sarà facile non dipenderà stavolta dagli altri. Il pareggio dei biancocelesti contro l'Atalanta e la vittoria in concomitanza dei nerazzurri ha riportato la squadra meneghina a -2 da quella di Simone Inzaghi con lo scontro diretto tra una settimana che potrà sancire anche l'eventuale sorpasso.

© Riproduzione Riservata.