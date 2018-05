UEFA SQUALIFICA BUFFON PER REAL MADRID-JUVENTUS?/ Sfogo a fine partita: a fine mese verdetto anche su Pallotta

Juventus, Gianluigi Buffon: l’Uefa apre due procedimenti disciplinari per la gara col Real Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso ricevuto, il secondo, le dichiarazioni post-gara

11 maggio 2018 - agg. 11 maggio 2018, 17.32 Davide Giancristofaro Alberti

L'espulsione di Buffon durante Real-Juventus - Youtube

Gianluigi Buffon è accusato di aver contravvenuto ai «generali principi di buona condotta». L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del portiere della Juventus per il caso-Oliver. Il primo filone del procedimento è relativo all'espulsione ricevuta dall'arbitro Oliver dopo le proteste per il calcio di rigore assegnato al Real Madrid, il secondo alla violazione dei principi generali di comportamento. La decisione dell'Uefa dovrebbe arrivare in “ritardo” perché, escludendo sorprese, Buffon dovrebbe ritirarsi al termine della stagione. Quindi il capitano bianconero non sconterebbe l'eventuale squalifica. Come riportato da Sky Sport, lo stesso giorno in cui saranno discussi i procedimenti disciplinari nei confronti di Buffon, la Uefa discuterà il caso di James Pallotta, presidente della Roma: nei giorni scorsi era stato infatti aperto un procedimento anche nei suoi confronti per «condotta impropria». (agg. di Silvana Palazzo)

UEFA SQUALIFICA BUFFON PER REAL MADRID-JUVENTUS?

L’Uefa ha aperto due procedimenti disciplinari nei confronti del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Ad un mese esatto dalla discussa sfida di Champions League fra la Vecchia Signora e il Real Madrid al Santiago Bernabeu, match valido per il ritorno dei quarti di finale (vittoria 3 a 1 per la Juve), la Federazione Europea ha deciso di intervenire per cercare di fare chiarezza. Il primo procedimento, come riportato dall’edizione online di Tuttosport, riguarda il cartellino rosso ricevuto da Buffon dopo le proteste reiterate nei confronti del direttore di gara, l’inglese Oliver, per il calcio di rigore assegnato nei minuti finali alle Merengues.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA

Mentre il secondo riguarda la violazione dei principi generali di comportamento dello stesso portiere. La decisione avverrà solamente il prossimo 31 maggio, dopo che si riunirà la commissione disciplinare dell’Uefa. Riavvolgendo il tempo di un mese, la Juventus sfiorò la storica impresa a Madrid, e solo nei secondi finale vide strozzarsi in gola l’urlo di gioia, per un discutibile calcio di rigore assegnato ai campioni d’Europa dopo contatto in area fra Benatia e Vazquez. Una decisione che fece andare su tutte le furie Buffon, che protestò in maniera accesa con il fischietto britannico, per poi mandarlo a quel paese dopo essere stato espulso. Le parole di condanna di Buffon proseguirono anche nel post-partita della sfida, con il capitano bianconero che dichiarò come Oliver «Ha la pattumiera al posto del cuore, e se non è all’altezza di questi match dovrebbe starsene in tribuna».

© Riproduzione Riservata.