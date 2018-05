Madrid Open 2018/ Diretta live Nadal Thiem streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Madrid Open 2018: Karolina Pliskova è in semifinale (Foto LaPresse)

Tempo di semifinali femminili al Madrid Open 2018, e tempo di quarti maschili: il torneo sulla terra rossa della capitale spagnola si avvia a grandi passi verso la sua conclusione, ha già riservato sorprese enormi come le eliminazioni di Juan Martin Del Potro e Milos Raonic (ma anche Simona Halep) e altre ne può regalare. Sicuramente il tennis sta entrando in un periodo nuovo, che sia migliore o peggiore di quanto visto finora (rimane sempre un discorso soggettivo): abituati a vedere i Big Four sempre e comunque in semifinali, avvezzi al dominio di Serena Williams e magari a una finale contro Sharapova e Azarenka, oggi sono altri nomi quelli che arrivano in fondo ai grandi tornei: bene o no che sia, certamente è una ventata di novità interessante.

NADAL THIEM E ZVEREV ISNER

Due riedizioni di altrettante finali: il numero 1 Atp e campione in carica Rafa Nadal, archiviato il record di vittorie consecutive sulla terra rossa - ma ha preso tanti rischi contro Diego Schwartzman - ritrova quel Dominic Thiem che l'anno scorso ha battuto per prendersi il titolo, e che si è liberaato di Borna Coric al termine di un match durato due ore e mezza e nel quale l'austriaco, testa di serie numero 5 del tabellone, aveva perso nettamente il primo set per poi trovarsi ancora in svantaggio e con le spalle al muro. La partita tra Alexander Zverev e John Isner invece è la rivincita della finale di Miami: l'americano l'aveva vinta in rimnonta, questa volta però siamo sulla terra rossa dove Sasha parte favorito, anche perchè Isner può avere lasciato per strada energie importanti contro Pablo Cuevas - una maratona: tre tie break, il primo perso 11-9 - non è certamente più forte del tedesco sulla terra rossa e lo stesso Zverev sta tenendo un livello favoloso in questo torneo. Insomma, tutto lascia presagire una finale tra Nadal e Zverev ma occhio al match odierno di un Rafa che, come detto, ieri sera non è stato impeccabile.

GLI ALTRI MATCH ATP

La copertina del torneo Atp se la prendono Dusan Lajovic e Denis Shapovalov: quest’ultimo ha vinto il derby canadese contro Milos Raonic con grande autorità, facendo la differenza proprio nei punti decisivi e confermando quanto di buono si dice di lui. A caccia della seconda semifinale in un Master 1000, il diciannovenne nato a Tel Aviv da genitori russi ha ora la possibilità di battere anche Kyle Edmund, il giovane britannico che in questo Madrid Open 2018 ha fatto fuori in due giorni Djokovic e Goffin, e continua a crescere. Lajovic ha un quarto centrato al Roland Garros quattro anni fa, per il resto non è mai andato oltre il secondo turno di uno Slam e nei Master 1000 non ha combinato tanto di più; eppure qui ha prima battuto uno specialista del rosso come Gasquet e poi ha rimontato due volte Del Potro, prima ribaltando il set di svantaggio e poi risalendo da 0-4 nel tie break decisivo. Adesso è lecito pensare che il ventisettenne di Belgrado abbia la semifinale in tasca, ma il tennis non funziona esattamente così e per di più Kevin Anderson, testa di serie numero 6 del tabellone, sembra essere particolarmente in forma.

I MATCH WTA

Il tabellone Wta ha perso la numero 1 Simona Halep, che aveva vinto 14 partite di fila e gli ultimi due titoli a Madrid: la rumena però ha trovato sulla sua strada Karolina Pliskova che, a differenza della gemella Kristyna, ha avuto la meglio su una Halep in netta difficoltà fin dall’inizio. Il torneo ora deve trovare una nuova regina: non sarà Maria Sharapova, sorpresa e rimontata da Kiki Bertens la quale una volta di più ha chiarito che su questa superficie bisogna per forza di cose piazzarla tra le favorite, di certo al pari di una Caroline Garcia che, dovesse trovare la giusta costanza, sarà una minaccia per tutte. Intanto una delle due sarà in finale: una bella soddisfazione e il punto più alto in carriera, anche se la Bertens ha giocato anche una semifinale al Roland Garros.

