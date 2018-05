Miralem Pjanic e le polemiche sugli arbitri/ "Spiace che arrivino queste voci, sono di basso livello"

Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, risponde alle accuse sui presunti favori arbitrali ricevuti. Le voci che arrivano sono considerate di basso livello

11 maggio 2018 Umberto Tessier

Pjanic Juventus Chievo, La Presse 2017

Il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic, dice la sua riguardo le tantissime polemiche contro la compagine bianconera. Interrogato a riguardo il calciatore fulcro del gioco di mister Allegri, respinge con estrema convinzione tutte le congetture contro una squadra che si avvia a vincere il settimo titolo di fila. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale premiumsport: "Di cosa parliamo, dell’Inter? Per voi una sola partita può decidere una stagione? Se il Napoli avesse vinto con il Milan, sarebbe stato in testa e tutto sarebbe dipeso da loro... Noi siamo stati bravi a stare lì, convinti di essere i più forti. Spiace che arrivino queste voci, sono di basso livello rispetto a quello che stiamo facendo, all’impegno che mettiamo. Ma l’importante è che si continui ad alzare trofei: li abbiamo meritati sul campo".

PJANIC ED IL RECORD SULLE PUNIZIONI

Miralem Pjanic, oltre ad essere un regista con i fiocchi, è anche un maestro sui tiri da fermo. Negli ultimi sette anni il centrocampista ha segnato ben 14 volte su calcio di punizione diretto: nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A nello stesso arco di tempo. Cifre che confermano la grande abilità dell'ex Roma in questo particolare gesto tecnico. Juninho Pernambucano, suo compagno ai tempi del Lione e grande specialista sui tiri da fermo, in un'intervista rilasciata a Tuttosport un paio di anni fa, vide giusto sul suo erede: "Pjanic arrivò molto giovane, ma già allora mostrava tanta personalità e si capiva chiaramente che avrebbe avuto un futuro importante. Nelle punizioni aveva qualità e oggi è diventato uno dei più bravi. Adesso Miralem è al livello di Cristiano Ronaldo, Messi, Bale: gente che tira in maniera eccellente”.

