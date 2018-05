Monopoli Virtus Francavilla/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli Virtus Francavilla, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Primo turno dei playoff al Veneziani, gli ospiti devono vincere

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Monopoli Virtus Francavilla, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Monopoli Virtus Francavilla verrà diretta dal signor Matteo Proietti; alle ore 20:30 di venerdì 11 maggio lo stadio Veneziani ospita la partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018. Siamo ancora all’interno del girone C; prima di accedere alla fase nazionale queste due squadre (o comunque quella che vincerà questa sera) dovranno affrontare due turni contro realtà che hanno già affrontato nel corso della stagione regolare. Si tratta di gara secca: se al termine dei 90 minuti il risultato dovesse essere in parità, a qualificarsi sarebbe la squadra meglio piazzata in classifica. In questo caso dunque il Monopoli, che per lo stesso motivo ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monopoli Virtus Francavilla non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il sesto posto del Monopoli nel girone C non è affatto scontato: i pugliesi avevano sorpreso tutti portandosi in testa ad ottobre, grazie a un avvio con sei vittorie e tre pareggi nelle prime dieci. Purtroppo il calo è arrivato presto ed è stato netto: cinque sconfitte consecutive e un punto in otto partite hanno portato la squadra lontana dalla possibilità di prendersi la promozione diretta, eppure mai fuori dalla zona playoff. Le quattro vittorie (con due pareggi) tra dicembre e febbraio hanno risollevato una squadra che ha chiuso il campionato con due pareggi e il 4-1 su un Lecce già promosso in Serie B, dunque in ascesa; i 12 gol segnati da Giuseppe Genchi fanno ben sperare, ma la Virtus Francavilla non sarà un cliente comodissimo per il Monopoli. I biancazzurri hanno confermato quanto avevano fatto lo scorso anno appena promossi dalla Serie D; sono partiti bene ma hanno vissuto un periodo di crisi che, iniziato con uno 0-4 a Lecce, è durato 12 partite con nove pareggi e tre sconfitte. Il ritorno alla vittoria dopo oltre tre mesi è però coinciso con due affermazioni in serie tra cui il 2-0 al Trapani; girando il discorso, possiamo dire che la Virtus Francavilla ha perso solo una delle ultime 11 partite (1-5 interno contro il Cosenza). Il problema è che ne ha pareggiate otto: oggi il segno X non servirebbe per garantire ai biancazzurri la qualificazione al prossimo turno dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Per Giuseppe Scienza il modulo è il 3-4-3: rispetto al poker contro il Lecce, Genchi torna al centro dell’attacco mentre Sarao potrebbe giocare sull’esterno, con Salvemini sull’altro lato del tridente. A centrocampo la coppia formata da Rotas e Scoppa si occuperà della zona nevralgica, sulle fasce invece Longo e Daniele Donnarumma avranno il compito di dare una mano a una difesa sistemata a tre con Bei centrale tra Ferrara e Benassi, mentre in porta Menegatti minaccia di avere ancora la meglio su Bardini. La Virtus Francavilla viene disposta da Gaetano D’Agostino con il 3-5-2: davanti al portiere Albertazzi Sbampato, Agostinone e Prestia formano la linea difensiva che sarà supportata da Pino (favorito su Triarico) e Albertini, che dovranno garantire una presenza anche in ripiegamento e spingere per aiutare Richard Martinez e Biason, le due mezzali che presteranno il fianco al playmaker Sicurella. In attacco giocano come sempre Partiplio e Madonia: come già detto è necessario almeno un gol per garantirsi il passaggio del turno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria del Monopoli vale 2,10; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,00 mentre con il segno 2 per la vittoria della Virtus Francavilla vi permetterebbe di ottenere un guadagno pari a 3,75 volte la cifra messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.