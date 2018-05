PROGETTO "SQUADRE B" E' UFFICIALE/ Seconde formazioni di Serie A in Serie C, si parte ad agosto

Calcio, parte il progetto "Squadre B": seconde formazioni di Serie A in Serie C, si parte ad agosto con le prime integrazioni. Dal 2019/20 progetto completo di riforma

11 maggio 2018 Fabio Belli

Alla fine il progetto "Squadre B" è diventato realtà anche in Italia. E prima del previsto, considerando le resistenze che erano arrivate da parte delle squadre iscritte al campionato di Serie C e dal presidente della terza serie, Gravina. Billy Costacurta, tra i commissari FIGC delegati alla riforma, aveva anticipato un'accelerazione che è effettivamente arrivata. La riforma con l'iscrizione delle seconde squadre in Lega Pro arriverà in maniera completa e strutturata a partire dal campionato 2019/20, come chiedevano le formazioni di Serie C. Ma già da agosto prossimo, all'inizio dei campionati della stagione 2018/19, ci saranno almeno due "Squadre B" iscritte. Una fase sperimentale che porterà a coprire le carenze di organico senza sospendere completamente i ripescaggi. Dovendo arrivare a 60 club con 56 squadre per ora potenzialmente iscritte, ecco che i grandi club che si faranno avanti col bando previsto dalla FIGC, potranno avere due squadre iscritte tra i professionisti.

I CRITERI DI ISCRIZIONE

Ma come funzionerà l'inserimento delle "Squadre B" in Serie C? Il modello da seguire sarà quello spagnolo, con le seconde squadre dei grandi club che faranno parte del campionato a tutti gli effetti, non da fuori classifica. Le "Squadre B" potranno essere promosse e retrocesse, anche se in caso di retrocessione non passeranno a giocare in Serie D, ma dovranno "saltare" una stagione per poi reiscriversi eventualmente nel campionato successivo, un anno dopo, se rispetteranno i criteri. Criteri che cambieranno in queste due stagioni: per l'anno prossimo, con i posti come detto limitatissimi, ci sarà un bando al quale i club potranno aderire: le proposte migliori saranno prese in considerazione per capire quali squadre saranno iscritte. Dall'anno prossimo, una riforma del campionato di Serie C che non penalizzi i club di terza serie (probabile dunque l'allargamento degli organici) porterà a un'iscrizione probabilmente di almeno dieci "Squadre B". Da agosto, le sfide con Juventus B, Milan B, Inter B e così via saranno comunque già realtà, contro piazze di grande tradizione in Serie C.

