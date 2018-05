Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa

La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere

11 maggio 2018 Umberto Tessier

Perin Genoa Juventus, La Presse 2017

La Juventus sta pensando seriamente al dopo Gianluigi Buffon puntando su un portiere giovane capace di crescere accanto all'estremo difensore polacco Szczesny. Secondo quanto riferito dai colleghi del Corriere della Sera, la compagine bianconera avrebbe puntato tutto sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2019 e la Juventus conta di strapparlo a 12 milioni. Il presidente Preziosi però punta a toccare una cifra vicina ai 20 milioni di euro con l'eventuale accordo che potrebbe chiudersi con una via di mezzo, magari toccando i quindici milioni di euro. Un'altra pista, più difficile, da non escludere è quella di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan. Le probabili sanzioni dell'Uefa al Psg potrebbero stoppare il passaggio del 19enne in Francia e in ogni caso la società di Al-Khelaifi non sembrerebbe più disposta a spendere quei 40 milioni chiesti dal Milan considerando anche la disastrosa prova offerta in Coppa Italia.

MATTIA PERIN ED IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE

L'estremo difensore del Genoa, Mattia Perin, recentemente ha rilasciato un'intervista a l'Originale, programma in onda su Sky Sport. Queste alcune sue dichiarazioni indicative anche per il futuro prossimo: "Uno con la classe di Gigi decide lui quando smettere e dire addio alla Nazionale. Finché giocherà e sarà competitivo con la Juve, è giusto che continui con la Nazionale perché per tutti noi è un punto di riferimento, non solo per i portieri. Il portiere del Genoa potrà essere il portiere della Nazionale? Non sta a me decidere anche questo, spero un giorno di realizzare il mio sogno e giocare la Champions League, perché questo è un obiettivo che ho fin da piccolo. Per essere il portiere dell'Italia devi giocare in squadre ultra competitive, ma adesso non ci sto pensando tanto". La Champions League potrebbe disputarla magari proprio con la Juventus.

