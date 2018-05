Piacenza Giana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Giana Erminio, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. al Garilli le due squadre si affrontano nel primo turno dei playoff di Serie C

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Piacenza Giana, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Piacenza Giana Erminio sarà diretta dal signor Andrea Zingarelli; primo turno dei playoff di Serie C 2017-2018 allo stadio Garilli, dove si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 maggio. I primi due turni sono ancora interni al singolo girone, e qui come sappiamo siamo nel girone A; partita secca che in ogni caso si chiuderà dopo i tempi regolamentari, perchè in caso di parità a passare il turno sarà il Piacenza meglio piazzato in classifica, e dunque con un vantaggio ulteriore nel giocare nel proprio stadio. La Giana però non dà la sensazione di partire battuta, anzi si tratta di una squadra che potrebbe dare fastidio e dunque sarà molto interessante scoprire come andranno le cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Alla fine il Piacenza ha centrato l’ottavo posto nel girone A; sarebbe potuta andare peggio ma pure meglio, nel senso che questa squadra dopo aver vinto quattro partite consecutive tra settembre e ottobre è tornata a giocare male e perdere come all’inizio del campionato (un punto nelle prime tre) e la sua stagione è stata una costante rincorsa ai playoff fino a fine marzo, quando la vittoria contro il Prato l’ha finalmente portata tra le prime dieci. Attenzione allo stato di forma degli emiliani, che hanno perso solo una delle ultime undici partite vincendone cinque, e sono imbattuti dal 29 marzo. La Giana lo scorso anno era stata la rivelazione della Serie C, e forse anche per questo motivo non è riuscita a tenere il livello nelle prime uscite stagionali; a novembre i primi segnali di ripresa con tre vittorie consecutive, alla fine del 2017 il quinto posto conquistato ma poi un nuovo calo a febbraio e marzo (sette partite senza vincere). Ad aprile la Giana era fuori dai playoff: il 4-3 al Gavorrano l’ha fatta rientrare, il pareggio di Olbia contro l’Arzachena le ha anche permesso di scavalcare il Pontedera al decimo posto (anche se tra giocare con Piacenza e Carrarese non c’è molta differenza).

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GIANA ERMINIO

Archiviato il 2-2 contro il Livorno, il Piacenza torna in campo: Arnaldo Franzini deve decidere il modulo avendone cambiati tanti nel corso della stagione. Se dovesse essere il 5-4-1, Pesenti sarebbe la prima e unica punta con il supporto di Corazza e Di Molfetta mentre con un 5-3-2 o 4-2-3-1 potrebbe esserci l’ingresso in campo di Niccolò Romero al posto di uno dei centrali difensivi, verosimilmente Bini con la conferma di Pergreffi e Silva, mentre sulle corsie laterali andranno Di Cecco e Masciangelo. I due in mezzo al campo dovrebbero essere come sempre Segre e Taugourdeau; nella Giana ancora out per infortunio Salvatore Bruno, dunque Cesare Albé punterà su Gullit e Perna come coppia offensiva e la proteggerà con un centrocampo a cinque nel quale Pinto sarà il playmaker, Chiarello e Matteo Marotta i due interni e Iovine (a destra) e Foglio (a sinistra) percorreranno le corsie, dovendo anche dare una mano alla difesa composta da Rocchi, Bonalumi e Montesano e comandata dal portiere Taliento.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria del Piacenza vale 2,15; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,10 mentre con il segno 2 per la vittoria della Giana vi permetterebbe di portare a casa una vincita di 3,50 volte la cifra messa sul piatto.

