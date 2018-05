Probabili formazioni/ Inter Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 37^ giornata)

11 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Sassuolo (LaPresse)

L’Inter Di Spalletti torna San Siro e lo farà domani sera alle ore 20.45 contro il Sassuolo, nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A, per un match che vale tantissimo per i nerazzurri, alle soglie della Champions League, se diamo un occhio ora alla classifica del campionato italiano. Ecco quindi che in tale occasione il tecnico dei milanesi ha studiato una formazione ad hoc contro i neroverdi: utili quindi i rientri di Vecino e D’Ambrosio dopo il turno di squalifica. La sfida appare più complicata di quanto possa dire la carta, visto anche il successo dei ragazzi di Iachini contro la Sampdoria occorso appena nel turno precedente del campionato. Andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del match di Serie A tra Inter e Sassuolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL NATCH

Chiaramente per la partita di Serie A tra Inter e Sassuolo, attesa alle ore 20.45, è stata riservata ampia copertura mediatica e gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta tv sia su Sky che su Mediaset Premium. Sul satellite l’appuntamento per gli abbonati sarà quindi ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD; sul digitale Premium i canali di riferimento saranno Premium Sport e Premium Sport HD. la partita di San Siro sarà visibile anche in diretta streaming video tramite le relative App Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Con il ritorno dopo il turno di squalifica di Vecino e D’Ambrosio, Spalletti potrà mettere domani in campo la classica formazione tipo dell’Inter vista nelle ultime settimane di campionato. Ecco quindi che in difesa il terzino tornerà titolare assieme a Skriniar e Cancelo, posti ovviamente di fronte a Handanovic: occhio però a Ranocchia, che torna titolare visto il risentimento muscolare rimediato da Miranda pochi giorni fa. Poche sorprese anche in mediana: nel reparto a 2 del 4-2-3-1 ecco che l’ex viola tornare a fianco di Brozovic, avendo lui le caratteristiche giuste per prendere il posto dell’assente Gagliardini: come al solito però Borja Valero lo insidia da vicino per un posto da titolare. Poche novità anche in avanti nella formazione nerazzurra: Rafinha sarà sulla trequarti con Candreva e Perisic sull’esterno, a sostegno di Icardi prima punta.

LE SCLETE DI IACHINI

Anche Iachini per questa sfida contro la big non potrà fare a meno dei propri titolari, anche se in casa Sassuolo la lista degli indisponibili è sempre lunga: oltre ai solito lungo degenti si è fermato anche Peluso, squalificato nella 39^ giornata. Nel 3-5-2 è quindi emergenza in difesa per gli emiliani: torna titolare Letschert, con Acerbi e Lemos porti di fronte al solito Consigli, presente tra i pali neroverdi. Per l’ampia mediana a 5 vedremo uno tra Sensi e Magnanelli in cabina di regia: al suo fianco saranno confermati Duncan e Mossiroli, come i ue sereni di reparto Adjapong e Rogerio: occhio però a Mazzitelli, che cerca spazio dalla panchina. Per l’attacco del Sassuolo, per le due maglie si candidano Berardi e Politano: benché Iachini abbia a disposizione ancora Babacar, Ragusa e Matri ormai le graduatorie sono ben fissate.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 77 Brozovic, 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli, 5 Lemos, 15 Acerbi, 55 Letschert; 98 Adjapong, 7 Missiroli, 12 Sensi, 32 Duncan, 26 Rogerio; 25 Berardi, 16 Politano. All. Iachini.

