Renate Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Bassano, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Meda si gioca una partita interessantissima per il primo turno dei playoff

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Renate Bassano, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Renate Bassano, che viene diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta, fa parte del programma dei playoff di Serie C 2017-2018, primo turno del girone B: le due squadre scendono in campo a Meda venerdì 11 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:30. E’ una partita davvero incerta: sulla carta forse i veneti sono favoriti e la classifica conta il giusto (entrambe hanno ottenuto 48 punti), ma il fatto che il Renate si possa permettere di pareggiare per passare il turno (così dice il regolamento, che dà dunque un buon vantaggio alla squadra di casa) contribuisce a spostare leggermente l’asticella del pronostico. Staremo a vedere: ad ogni modo dobbiamo ricordare che in caso di parità dopo i 90 minuti non saranno comunque previsti i tempi supplementari, nè come già detto si procederà alla lotteria dei calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Renate Bassano non sarà trasmessa in diretta tv, ma come è successo per tutta la stagione della Serie C l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione e anche della Coppa Italia che si è conclusa da poco. Sarà possibile abbonarsi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il Renate ha il vantaggio del fattore campo soltanto per un gol di differenza: lo ha segnato Antonio Palma al 12’ della partita di ritorno, che il Bassano ha vinto 2-1. Siccome però al Mercante avevano vinto i nerazzurri per 2-0, a parità di punti la differenza reti nella doppia sfida diretta è decisiva; niente male allora questo vantaggio per un Renate che aveva aperto la stagione da grande protagonista, perdendo una sola partita nelle prime 13 e portandosi anche in testa al girone B. Da lì in avanti però c’è stato il calo: due vittorie in 14 partite con ben nove sconfitte (anche una serie da cinque) e improvvisamente i lombardi si sono anche allontanati dalla zona playoff. Il finale in ascesa però è stato utilissimo: nessuna sconfitta nelle ultime otto partite, tre delle quali vinte, e così a “piangere” è un Bassano che ha vissuto un grande periodo di crisi tra ottobre e dicembre (sette sconfitte in otto partite, tre punti in 10 gare) e che ha però saputo risollevare la testa, ricordandosi di essere una squadra che nel 2015 ha giocato la finale dei playoff a formula ridotta. Vero che i veneti hanno vinto solo una delle ultime sei partite della stagione regolare (tre sconfitte), ma si presentano a Meda con una settimana di riposo, non avendo giocato all’ultima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE BASSANO

Il Renate di Roberto Cevoli punta sul 4-3-3: i gol attesi sono quelli di Guido Gomez, che però dopo uno straripante avvio (6 gol nelle prime 10) ha segnato solo 4 reti nelle altre 17 apparizioni. A fargli da supporto ci saranno Piscopo - favorito su Finocchio - e Lunetta, a centrocampo la qualità di Palma con Fietta da regista e Scaccabarozzi sull’altra mezzala. In difesa ecco la coppia formata da Di Gennaro e Teso, con Mattioli e Anghileri da terzini; in porta gioca Cincilla. Giovanni Colella manda in campo il suo Bassano con Minesso a supporto di Fabbro e Abdou Diop, i due attaccanti; a centrocampo invece Salvi si dispone in cabina di regia con Zonta e Bianchi che agiscono ai suoi lati, ma il titolare sul centrosinistra potrebbe essere Botta. Difesa con Pasini e Bizzotto a fare da schermo al portiere Grandi, Andreoni e Karkalis saranno i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria del Renate vale 2,50; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 2,90 mentre con il segno 2 per la vittoria del Bassano vi permetterebbe di portare a casa una vincita di 3,05 volte la cifra messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.