Risultati Serie C/ Playoff, 1^ turno: diretta gol live score delle partite (venerdì 11 maggio)

Risultati Serie C, il primo turno dei playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff Serie C, 1^ turno (Foto LaPresse)

I playoff nel campionato di Serie C 2017-2018 iniziano ufficialmente venerdì 11 maggio: un lungo viaggio che si concluderà a Pescara il prossimo 16 giugno, con la finale secca allo stadio Adriatico che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B. Per il momento, e per i primi due turni, le partite si disputano ancora all’interno dei tre gironi: dunque, per il girone A avremo Viterbese-Pontedera (ore 19:00), Carrarese-Pistoiese e Piacenza-Giana (entrambe alle ore 20:30), per il girone B ci saranno AlbinoLeffe-Mestre (ore 20:00), Feralpisalò-Pordenone e Renate-Bassano (ore 20:30), mentre per il girone C le sfide in programma saranno Cosenza-Sicula Leonzio (ore 20:00), Casertana-Rende e Monopoli-Virtus Francavilla (ore 20:30).

IL REGOLAMENTO PLAYOFF

Come abbiamo detto, i primi due turni dei playoff sono interni al singolo girone, e soltanto a partire dagli ottavi di finale si giocheranno “misti” e dunque con la fase nazionale; per di più le prime due sfide sono in partita secca e non prevedono i tempi supplementari o i calci di rigore. Overtime e lotteria dal dischetto a dire il vero entreranno in gioco solo a partire dalla Final Four; prima, a passare il turno sarà la squadra meglio piazzata in campionato. Ovvero: per primo e secondo turno quella che giocherà in casa, in ottavi e quarti quella che avrà tra le mura amiche la partita di ritorno. In questa prima fase partecipano le formazioni classificatesi tra il quinto e il decimo posto di ciascun girone; anche la quarta, che però accede direttamente al secondo turno. La sola eccezione è rappresentata dal girone A: l’Alessandria ha vinto la Coppa Italia e dunque ha avuto accesso diretto alla fase nazionale, peraltro liberando un posto al Pontedera nella post season.

L’ANNO SCORSO

I playoff dello scorso anno erano stati i primi ad essere disputati con la formula allargata: in Serie B erano andate direttamente Cremonese, Venezia e Foggia. La grande delusa è stata la già citata Alessandria, che ha scialacquato un vantaggio enorme costruito all’andata: oltre al danno la beffa, perchè i piemontesi hanno comunque raggiunto la finale dei playoff ma sono stati eliminati dal Parma, che ha così fatto il doppio salto dalla Serie D come del resto era già capitato al Venezia di Pippo Inzaghi. Il 2017 ci ha comunque detto che una formula che preveda una sola promozione con 28 partecipanti è davvero complicata e lunga, si gioca più o meno ogni quattro giorni e partendo dal primo turno sarebbero nove le gare da superare per arrivare in Serie B: anche per questo alla fine potrebbe avere la meglio la squadra meglio attrezzata dal punto di vista della rosa.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C (1^ TURNO)

GIRONE A

ore 19:00 Viterbese-Pontedera

ore 20:30 Carrarese-Pistoiese

ore 20:30 Piacenza-Giana Erminio

GIRONE B

ore 20:00 AlbinoLeffe-Mestre

ore 20:30 Feralpisalò-Pordenone

ore 20:30 Renate-Bassano

GIRONE C

ore 20:00 Cosenza-Sicula Leonzio

ore 20:30 Casertana-Rende

ore 20:30 Monopoli-Virtus Francavilla

