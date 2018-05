Roberto Mancini ct della nazionale? / Rescissione con lo Zenit: il tecnico azzurro più pagato della storia?

11 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Roberto Mancini ct della nazionale? - La Presse

Roberto Mancini potrebbe essere il ct più pagato della storia della nazionale italiana. Si parla di due milioni di euro fino al 2020 e il solo Antonio Conte ha guadagnato di più ma con la Federazione che in quel caso era sostenuta dalla Federazione. Di certo per gli azzurri è un grande colpo, considerando che Roberto Mancini è un tecnico con un curriculum importante e che con l'Inter ha dato il via a quella che sarebbe stata la squadra in grado di vincere il Triplete con José Mourinho. Con lui la sensazione è che si ripartirà andando a puntare sui giovani del vivaio, con tanti cambiamenti e moltissimi calciatori pronti a dire addio per sempre alla nazionale azzurra. Tra questi si contano ovviamente Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi mentre rimangono in bilico diverse situazioni come quella di Giorgio Chiellini.

ACCORDO PER LA RESCISSIONE CON LO ZENIT SANPIETROBURGO

Roberto Mancini è a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Il tecnico di Jesi ha praticamente trovato l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo per la rescissione consensuale del suo accordo, con i russi aveva firmato fino al 2020 per una cifra di 6 milioni netti a stagione. Si parla al momento di soltanto un'ipotesi, ma pare davvero concreta la possibilità che il tecnico decida di salutare alla fine della stagione il club russo per volare in azzurro. Intanto il Corriere della Sera sottolinea come Roberto Mancini lunedì andrà a Roma per accordarsi con i vertici della Federazione Italiana. C'è grande voglia di trovare un allenatore che riconsegni autostima a un ambiente che ha toccato il fondo. La mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, cosa che non accadeva da 60 anni, ha infatti costretto l'Italia a fare una sana riflessione sul suo movimento calcistico. Che sia Roberto Mancini l'uomo giusto per ripartire?

