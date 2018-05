Roma, la nuova maglia 2018-2019/ Foto, l’esordio contro la Juventus, è ispirata agli antichi romani

Roma, la nuova maglia 2018-2019, foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike

Ufficialmente presentata la nuova maglia Roma 2018-2019

La stagione calcistica volge al termine ed è quindi tempo di nuove maglie. La Roma indosserà questo weekend la divisa casalinga firmata 2018-2019. L’occasione sarà di quelle importanti, visto che la nuova maglietta finirà sulle spalle dei giocatori domenica sera, quando allo stadio Olimpico sbarcherà la Juventus, penultimo appuntamento con il campionato di Serie A. Stando a quanto svelato dagli stilisti di casa Nike, la nuova maglia della Roma si ispira al suo passato, e precisamente alla Lorica Hamata, l’emblematica armatura in maglia metallica che veniva indossata dall’impero romano durante le battaglie. I nuovi guerrieri saranno quindi i calciatori della Roma, che a partire dal prossimo agosto torneranno a darsi battaglia sul rettangolo di gioco.

LA PRESENZA DELLO SPONSOR

La prima novità che salta subito all’occhio, è la presenza dello sponsor, che cappeggia al centro della divisa in bella mostra. La società capitolina si è data un gran da fare negli ultimi mesi per trovare un “partner”, stringendo poi una collaborazione con la Qatar Airways, nota compagnia aerea qatariota. La trama “metallica” non la ritroviamo sulle maniche della divisa, che è completamente di colore rosso scuro, al di fuori del colletto a giro collo, che invece è di un giallo/arancione, così come lo swoosh, il famoso simbolo della Nike. A completamento della maglia. il logo della Lupa. La nuova maglia farà il suo esordio domenica ma si troverà sugli scaffali dei negozi solamente a partire da giovedì 17 maggio.

© Riproduzione Riservata.