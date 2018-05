SERIE A, 38A GIORNATA: LAZIO-INTER DOMENICA SERA/ Quando Juventus-Verona? Intanto i biglietti sono finiti...

Serie A, 38a giornata: anticipi e posticipi. Quando gioca la Juventus? La squadra di Allegri non sa ancoa quando sfiderà il Verona: due possibilità. Lazio-Inter domenica sera.

11 maggio 2018 - agg. 11 maggio 2018, 17.50 Silvana Palazzo

Serie A, 38a giornata: anticipi e posticipi (Foto: LaPresse)

La Juventus non sa ancora quando giocherà contro il Verona, ma sa già che sarà una festa scudetto grandiosa. L'Allianz Stadium è tutto esaurito per «l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni», scrive il club bianconero sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale di Coppa Italia. Come vi abbiamo spiegato, se la squadra di Massimiliano Allegri dovesse aggiudicarsi lo scudetto in anticipo, quindi con il match contro la Roma, allora l'ultima uscita verrebbe fissata per sabato alle 15, consentendo ai tifosi di festeggiare per tutta la giornata il titolo. Nel dubbio, i tifosi hanno “polverizzato” tutti i biglietti per l'ultima partita. «Sono infatti terminate le disponibilità di tagliandi per la sfida del 20 maggio contro l'Hellas Verona». Per fortuna per la festa a Torino non serviranno tagliandi, quindi tutti potranno partecipare alle celebrazioni bianconere. (agg. di Silvana Palazzo)

Sono stati ufficializzati gli orari della 38esima giornata di Serie A. Si parte con Genoa-Torino e si chiude il 20 in prime time con le sfide Champions: Lazio-Inter si gioca infatti domenica sera e sarà la sfida finale di questo avvincente campionato. E la Juventus? Ancora non si sa... Ma andiamo con ordine: la Lega ha ufficializzato date e orari, ma ha un dubbio su Juventus-Verona. Per ora è stata fissata per domenica alle 18, ma se la squadra di Massimiliano Allegri conquisterà lo scudetto al prossimo turno, allora potrebbe essere anticipata a sabato alle 15 per permettere al popolo bianconero di festeggiare in grande l'ennesimo trionfo. L'anticipo, dunque, è Genoa-Torino, in programma sabato sera alle 20.45. Due invece i posticipi: Sassuolo-Roma, che potrebbero essere già qualificati in Champions League, e Lazio-Inter. La corsa per l'Europa League - che vede coinvolte Milan, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria - si concretizzerà tra le 18 e le 20.

Lazio-Inter e Sassuolo-Roma sono le due sfide che potrebbero valere la Champions League, con i giallorossi ad un punto da garantirsi almeno il quarto posto. Per questo si giocheranno in contemporanea e di fatto chiuderanno la stagione. Per quanto riguarda Juventus-Verona manca ancora l'ufficialità: al momento la sfida dell'Allianz Stadium è fissata per domenica alle 18. Se i bianconeri dovessero laurearsi campione d'Italia già contro la Roma all'Olimpico nella penultima giornata (e agli uomini di Massimiliano Allegri basta anche solo un pareggio contro i giallorossi), allora la partita verrebbe anticipata a sabato 19 alle ore 15. In tal caso, la festa scudetto bianconera aprirebbe di fatto l'ultimo turno, con Genoa-Torino come anticipo delle 20:45. Tutte le altre sfide, che metteranno in palio l'Europa League e la salvezza, verrano disputate domenica alle ore 18: Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Milan-Fiorentina, Napoli-Crotone, SPAL-Sampdoria e Udinese-Bologna.

