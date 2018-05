Viterbese Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Pontedera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Primo turno dei playoff in Serie C: in caso di parità laziali qualificati

11 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Pontedera, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Viterbese Pontedera sarà diretta dal signor Vincenzo Valiante: finalmente, alle ore 19:00 di venerdì 11 maggio, prendono il via i playoff della Serie C 2017-2018. Come sappiamo i primi due turni sono ancora “interni” al singolo girone; al Rocchi dunque giocano una contro l’altra due squadre che fanno parte del girone A, il fattore campo è deciso dal miglior posizionamento in classifica e sarà gara secca, ma in caso di parità a decidere la qualificata sarà il posizionamento in classifica (dunque il fattore campo porta in dote un altro vantaggio non certo indifferente). Al prossimo turno è qualificato il solo Monza; Alessandria (vincitrice della Coppa Italia) e Pisa aspettano già alla fase nazionale dei playoff, la vincente di questa partita giocherà contro una tra Carrarese e Pistoiese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Pontedera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: dunque questa partita di Serie C potrà essere seguita da tutti gli appassionati al canale 60 del telecomando. Naturalmente in assenza di un televisore ci sarà il consueto appuntamento con la diretta streaming video, visitando il sito elevensports.it che mette a disposizione, usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, tutte le partite del campionato di terza divisione. Ci si può abbonare al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

I playoff di Serie C sono lunghi e imprevedibili: partendo dal primo turno si dovrebbero giocare nove partite per arrivare alla promozione in Serie B. Sono tante in termini generali, ancora di più se pensiamo che vengono disputate nello spazio di un mese o poco più: di fatto si va in campo ogni quattro giorni con in mezzo l’eventualità di viaggi anche lunghi. Per quanto riguarda la partita del Rocchi, la Viterbese ci arriva avendo vinto gli ultimi due impegni; ancora più importante però è notare il fatto che queste due squadre si ritrovano a distanza di sei giorni, perchè l’ultimo turno del girone A ha visto i laziali opposti al Pontedera con vittoria per 1-0 della stessa Viterbese. Che ha disputato un’ottima stagione arrivando anche alla finale di Coppa Italia; il Pontedera ha fatto un mezzo miracolo riuscendo a risalire la corrente da una situazione di rischio playout, ancora a fine marzo era quindicesimo ma poi ha vinto quattro delle ultime otto partite trovando i punti necessari per i playoff. Tuttavia, ed è un particolare di cui tenere conto, i toscani giocano la post season solo perchè l’Alessandria, avendo vinto la coppa, si è presa il posto nel primo turno della fase nazionale, aprendo dunque uno spazio all’undicesima del girone.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PONTEDERA

A conti fatti, le formazioni in campo al Rocchi potrebbero essere le stesse della scorsa settimana: Viterbese con il 4-3-3 nel quale Vandeputte e Calderini accompagnano la prima punta Jefferson, potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo con Di Paolantonio pronto a sostituire Baldassin accostandosi a Benedetti - con Cenciarelli sull’altra mezzala - così in difesa dove Sini insidia la maglia di Rinaldi e potrebbe tornare in coppia con Celiento (matchwinner lo scorso sabato), Peverelli e Atanasov sulle corsie con Iannarilli in porta. Nel Pontedera Luigi Grassi è diffidato, ma la partita da vincere è questa: dunque il numero 10 resta favorito su Maritato, Pinzauti sarà l’altro attaccante mentre Tofanari e Corsinelli potrebbero essere i due esterni di centrocampo, accompagnando l’azione di Spinozzi e Calcagni, interni che affiancheranno Gargiulo. In difesa Francesco Ferrari si gioca il posto con Rossini; vanno verso la conferma Frare e Risaliti, in porta ci sarà Biggeri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai per questa partita ci danno le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria della Viterbese vale 1,80; il segno X che identifica il pareggio (favorevole dunque ai padroni di casa) ha un valore di 3,30 mentre con il segno 2 per la vittoria del Pontedera vi permetterebbe di portare a casa una vincita di 4,50 volte la cifra messa sul piatto.

