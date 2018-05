Atalanta, Gasperini: “Minacciato dall'arbitro Pairetto”/ “Sapeva di essere al Var con la Lazio, mi disse...”

Atalanta, Gasperini: “Minacciato dall'arbitro Pairetto. Sapeva già di essere al Var con la Lazio, mi disse...”. Dichiarazioni choc dell'allenatore che ha riportato anche le presunte parole

12 maggio 2018 Silvana Palazzo

Atalanta, Gasperini contro l'arbitro Pairetto (Foto: LaPresse)

Dichiarazioni choc di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida tra Atalanta e Milan. L'allenatore, che è squalificato, ha puntato il dito contro i provvedimenti nei suoi confronti, e tutt'altro che in maniera tranquilla. «Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma», ha dichiarato l'allenatore nerazzurro, che ha riportato le presunte parole dell'arbitro. «Non saranno concessi questi comportamenti». Se così fosse davvero, come faceva a sapere già durante la sfida tra Atalanta e Genoa che si sarebbe occupato del Var in occasione della sfida dei nerazzurri con la Lazio? È questo l'interrogativo di Gasperini: «Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui». Sono dichiarazioni destinate a far discutere queste, ma Gasperini durante la conferenza ha lamentato anche precedenti con l'arbitro di Nichelino. «Pairetto era il quarto uomo a Roma quando fui espulso nell'intervallo. Lì però avevo ecceduto per il secondo giallo a De Roon, era giusto. Personalmente per me è una macchia indelebile, che mi umilia. Sono un po' schifato».

ATALANTA, GASPERINI: “MINACCIATO DALL'ARBITRO PAIRETTO”

Gasperini non ci sta e usa parole forti per prendere posizione contro alcuni arbitraggi, o meglio arbitri. «Siamo tra le squadre che ha preso meno ammonizioni di tutte, ho letto la terzultima. Su 56, due per proteste, una a dicembre e l'altra ad aprile», ha spiegato l'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della sfida contro il Milan. Inoltre, ha spiegato che per lui «è fondamentale che i giocatori si rivolgano all'arbitro nei modi corretto». Non è invece d'accordo con le punizioni che sono state decise nei suoi confronti: «Per me . Io invece sono stato squalificato col massimo della pena, in vista di una partita fondamentale, per un episodio sul Var di cui non si è accorto nessuno». Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha poi proseguito: «Fermi lì ad aspettare dei minuti in campo per una cosa che non esisteva: eventualmente saremmo dovuti rientrare dagli spogliatoi per un rigore contro». Le insinuazioni di Gasperini sono pesanti: ci saranno ripercussioni ora a livello disciplinare?

