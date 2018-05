Benevento Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Benevento Genoa, Serie A 37^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Genoa sarà diretta dal signor Daniele Chiffi; alle ore 18:00 di sabato 12 maggio la partita dello stadio Vigorito apre il programma della 37^ giornata di Serie A 2017-2018. Penultimo turno del campionato: tanti verdetti sono ancora da definire, ma per queste due squadre la stagione è terminata in anticipo. Il Benevento è aritmeticamente retrocesso in Serie B ormai da tempo, il Genoa invece è riuscito a salvarsi agevolmente ed è favorito anche dall’aritmetica: inevitabile allora che questa sfida non avrà l’intensità dei giorni migliori, ma proprio per questo è pronosticabile assistere a 90 minuti con squadre lunghe, tante occasioni e magari anche una serie di gol, così che anche il pomeriggio del Vigorito diventi divertente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Genoa verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: in particolare l’appuntamento è su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, dove sarà possibile - per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio - acquistare il singolo evento utilizzando il codice 415659. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

L’artefice della salvezza del Genoa è certamente Davide Ballardini: l’allenatore romagnolo ha sostituito Ivan Juric a stagione in corso, quando il Grifone sembrava condannato a una lunga volata per salvarsi. Nei fatti la squadra non si è mai davvero allontanata dalla zona calda, ma non ha nemmeno sofferto realmente; ha sempre mantenuto un margine utile per non farsi prendere dall’ansia, e con gli ultimi risultati ha potuto festeggiare in anticipo il raggiungimento dell’obiettivo. Un campionato dunque migliore rispetto a quelli precedenti; il prossimo anno dovrà però arrivare il salto di qualità definitivo, che permetta eventualmente a questa squadra di tornare a giocare per le posizioni europee che erano state esplorate non troppo tempo fa. Il Benevento saluta il proprio pubblico, e lo ritroverà tra qualche mese in Serie B: dopo tutto il primo campionato di sempre al piano superiore è stato a suo modo soddisfacente, nel senso che in pochi si aspettavano davvero che questa squadra potesse salvarsi e le giornate per cui festeggiare ci sono state. Non è da tutte le neopromosse fare 4 punti contro il Milan, o battere la Sampdoria; certo rimarrà sempre la macchia di un girone di andata pessimo e del record negativo di sconfitte consecutive, ma archiviato quel periodo il Benevento ha dimostrato di poter tenere il livello, facendo anche aumentare il rammarico per una sorte che sarebbe potuta essere diversa. Questo è quanto: vincere oggi significherebbe superare quota 20 punti, un altro piccolo traguardo per i sanniti.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO GENOA

Tornano Cataldi e Brignola che erano squalificati contro la Spal: solo il primo però viaggia verso una maglia da titolare, il secondo - che è anche un ex - dovrebbe partire dalla panchina favorendo così Sandro e Nicolas Viola in mezzo al campo, mentre il già citato Brignola sarà uno dei due esterni di centrocampo con Parigini che potrebbe essere confermato a sinistra. In difesa rischia di non esserci Tosca, dolorante all’inguine: in caso di forfait pronto uno tra Billong e il giovane Sparandeo (esordio in Serie A settimana scorsa), con Sagna e Gaetano Letizia esterni, Puggioni in porta e Djimsiti a completare la difesa. In attacco giocheranno invece Iemmello e Diabaté. Nel Genoa dovrebbe essere ancora Giuseppe Rossi a giocare titolare; al suo fianco Ivan Medeiros, che potrebbe anche agire come trequartista a supporto e dunque qualche passo indietro. La sostanza cambia poco: centrocampo a cinque nel quale Rosi e Lazovic saranno gli esterni, in mezzo al campo comanda Miguel Veloso con l’ausilio di Bertolacci e Hiljemark che saranno sulle mezzali. In difesa, davanti a Perin, potrebbe giocare ancora il marocchino El Yamiq con Spolli al centro dello schieramento e Biraschi a completarlo.

QUOTE E PRONOSTICO

Una partita di fine stagione senza interessi di classifica e aperta a ogni esito: secondo l’agenzia di scommesse Snai il Genoa è comunque favorito, essendo accompagnato da una quota che vale 2,40 (segno 2 per la vittoria esterna del Grifone). E’ però assolutamente vicino il segno 1 che identifica il successo del Benevento: la possibilità vale infatti 2,75 e dunque possiamo parlare di una sfida in assoluto equilibrio. L’eventualità del pareggio è quella che in questo caso paga di più: puntando sul segno X per la partita del Vigorito il vostro guadagno sarebbe di 3,60 volte la cifra che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.