Brescia Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Rigamonti per la 41^ giornata di Serie B (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018

Diretta Brescia Empoli (LaPresse)

Brescia Empoli sarà diretta dall’arbitro Di Martino; la partita si gioca oggi, sabato 12 maggio, alle ore 15.00 allo stadio Mario Rigamonti della città lombarda per la 41^ giornata di Serie B. Le due squadre vivono situazioni di classifica molto diverse e la posta in palio sarà importante soprattutto per le Rondinelle. L’Empoli capolista infatti è già da tempo certo della promozione, insegue i record di gol segnati e di imbattibilità - con Andreazzoli non ha mai perso - ma comunque può scendere in campo con la forza della serenità, il Brescia invece sta vivendo una stagione a dir poco complicata come dimostrano le quattro diverse guide tecniche (con doppio Boscaglia). Con 47 punti i lombardi sono comunque vicini alla sospirata salvezza, che però non è ancora certa: sarebbe bene raggiungerla già oggi, per non complicarsi la vita all’ultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Empoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Rigamonti anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA EMPOLI

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Empoli, per quanto riguarda i padroni di casa Ivo Pulga potrebbe schierare il suo Brescia con il 4-3-3: Minelli in porta; Coppolaro terzino destro, Somma e Lancini difensori centrali, Longhi a sinistra; nel terzetto di centrocampo ecco Ndoj, Tonali e Martinelli, mentre il tridente d’attacco potrebbe essere formato da Spalek, Caracciolo ed Embalo. Passando invece all’Empoli, ecco che Aurelio Andreazzoli non dovrebbe modificare il suo classico 4-3-1-2: Gabriel fra i pali; in difesa Di Lorenzo terzino destro, Maietta e Veseli centrali, Pasqual a destra; Bennacer, Castagnetti e Krunic agiranno in mediana, mentre Traorè sarà il trequartista alle spalle dell’immancabile coppia d’attacco formata da Rodriguez e Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Brescia ed Empoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Le differenze sono comunque minime, perché il Brescia avrà invece maggiori motivazioni: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga appunto del Brescia infatti pagherebbe 3,10 volte la posta in palio, mentre la quota è più bassa per la vittoria esterna dell’Empoli, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,50. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Rigamonti infatti è proposto a 2,85.

