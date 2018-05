Bundesliga, Amburgo retrocede: polizia a cavallo in campo/ Video disordini: caos e fumogeni sugli spalti

Bundesliga, Amburgo retrocede: caos e fumogeni sugli spalti, video disordini. Le ultime notizie: polizia a cavallo in campo per placare le tensioni. Il club anseatico in B dopo 55 anni

12 maggio 2018 Silvana Palazzo

Bundesliga, Amburgo retrocede (Foto: Twitter)

Amburgo, è finita un'era: lo certifica l'orologio del Volksparkstadion, il timer digitale installato nel 2001. Ha scandito quasi 55 anni di partecipazione ininterrotta alla Bundesliga. Non era mai retrocesso prima: era quindi l'unica squadra tedesca a fregiarsi di questa “nobiltà”, un orgoglio per il club più antico di Germania con 130 anni di esistenza. Le ultime stagioni sono state complicate: dal 2014 ha inanellato salvezze all'ultimo respiro. Due volte l'Amburgo è stato graziato agli spareggi. A distanza di un anno si chiude un'era per i veterani tedeschi. Ancor più complicato è infatti il campionato appena archiviato: sancisce la caduta degli anseatici in Zweite Liga, seconda divisione nazionale. Dopo 54 anni, 262 giorni, 0 ore e 15 minuti passati in Bundesliga l'Amburgo è retrocesso. Non è bastata la vittoria per 2 a 1 contro il Borussia Moenchengladbach nell'ultima giornata per raggiungere il terzultimo posto che vale lo spareggio.

BUNDESLIGA, AMBURGO RETROCEDE: POLIZIA A CAVALLO IN CAMPO

La retrocessione dell'Amburgo è tutt'altro che indolore: il match oggi è stato interrotto a ridosso del 90' dall'arbitro Brych per disordini sugli spalti. Chiamarli così forse è riduttivo, del resto è stato necessario l'intervento della polizia, che ha creato cordoni in campo. Inoltre, sono intervenuti addirittura agenti a cavallo. La partita è ripresa dopo un quarto d'ora, giusto il tempo per fischiare la fine. Le tensioni odierne arrivano al culmine di una situazione da tempo compromessa. Non sono mancati gli striscioni minacciosi e le croci esposte al campo di allenamento, poi la tregua con gli ultimi risultati. E i tifosi avevano pensato anche di proporre 1.500 litri di birra al pubblico del Colonia in cambio di un favore alla Volkswagen-Arena, ma a fiumi sono state versate invece le lacrime degli stessi sostenitori per via della retrocessione. L'Amburgo è rimasto schiacciato dalle pressioni di quell'orologio che i tifosi non hanno voluto far smantellare, convinti che un'utopica salvezza sarebbe arrivata. Invece il tempo si è fermato oggi ad Amburgo.

disgraceful that from the hamburg fans. caused the match to be suspended in the stoppage time pic.twitter.com/ZpPmsgbhNy — HM (@70yardrobbo) 12 maggio 2018

Don't know what to say about what's just happened now.



So here goes. Pyro. Game stopped, literally the whole stadium chants: "We are the people of Hamburg, and you're not" towards that section of the north stand #HSVBMG pic.twitter.com/XzXVeg5Cyq — Felix Tamsut (@ftamsut) 12 maggio 2018

