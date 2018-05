Calciomercato, Alessandro Florenzi/ L’Inter sfida la Juventus: è in scadenza nel 2019, Spalletti lo chiama

Calciomercato, Alessandro Florenzi: l’Inter sfida la Juventus, è in scadenza nel 2019, Spalletti lo chiama. Il giocatore della Roma non riesce a trovare l'intesa per il rinnovo del contratto

Florenzi, tutto fare di casa Roma - LaPresse

Si avvicina inesorabile il calciomercato estivo 2018, e di conseguenza, aumentano i rumors circa le possibile trattative. Fra le società italiane più attive in questi giorni vi è l’Inter, che dovrà decidere se riscattare o meno Joao Cancelo, versando nelle casse del Valencia entro il 31 maggio, 35 milioni di euro. Un’operazione molto complessa, di conseguenza, in corso Vittorio Emanuele si starebbero guardando attorno, ed avrebbero messo nel mirino Alessandro Florenzi. Il tutto fare di casa Roma ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, e se non dovesse rinnovare nelle prossime settimane, è molto probabile che faccia le valigie. Non va infatti dimenticato che sulla squadra giallorossa continuano a pendere i paletti imposti dal fair play finanziario, e di conseguenza, si renderanno necessari altri sacrifici.

IL RINNOVO CON LA ROMA NON ARRIVA…

L’Inter non avrà ovviamente vita facile nella corsa a Florenzi, visto che il giocatore ha anche altre ammiratrici, a cominciare dalla Juventus, che cerca un innesto per la corsia alla luce delle incertezze legate a De Sciglio e all’addio di Lichtsteiner. Se alla fine i nerazzurri dovessero concretizzare il colpo, si presenterebbero ai nastri di partenza della prossima stagione con la coppia Skriniar e De Vrij in mezzo, e le due fasce completamente rinnovate con appunto Florenzi a destra, e Asamoah a sinistra, una retroguardia in grado di competere per lo scudetto, o comunque, per un posto in Champions League. A favorire l’eventuale sbarco ad Appiano del giallorosso, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il fatto che il rinnovo con la Roma sia in stallo, visto che il giocatore chiede 4 milioni di euro netti a stagione, cifra che la Lupa non intende elargire, a differenza invece dell’Inter.

© Riproduzione Riservata.