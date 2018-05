Carpi Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Cittadella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Cabassi i veneti cercano di migliorare la loro posizione nella griglia playoff

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Carpi Cittadella, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Carpi Cittadella, che sarà diretta dal signor Piscopo, si gioca alle ore 15:00 di sabato 12 maggio: è la 41^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Mancano solo due turni per chiudere la stagione regolare, e ormai entrambe le squadre sono piuttosto tranquille: meglio, lo è del tutto il Carpi che è abbondantemente salvo ma non può più raggiungere i playoff, mentre il Cittadella è sicuro di partecipare alla post season ma vuole ancora provare, per quanto sia difficile, a saltare il primo turno e andare direttamente in semifinale, o quantomeno ottenere quinto o sesto posto per avere il vantaggio del fattore campo nell’eventuale primo turno.

Carpi Cittadella verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 9, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 415999 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

Il Carpi ha lottato per i playoff per tutta la stagione, ma nelle prime otto non è mai entrato se non una volta a fine ottobre, dopo una vittoria contro il Cesena: è forse giusto che gli emiliani non siano riusciti a centrare l’obiettivo, lo dice una stagione che non ha ricalcato quella precedente e che non si può considerare positiva. Gli emiliani avrebbero avuto la possibilità di lottare fino alla fine, ma non hanno mai vinto nelle ultime sette partite raccogliendo la miseria di 3 punti: quando si è trattato di fare il salto in avanti il Carpi ha fallito, e il problema principale è rappresentato da un attacco che non segna da 306 minuti e ha messo insieme appena tre gol in queste sette gare (e 8 nelle ultime 14). Il Cittadella può ancora arrivare terzo o quarto: deve però recuperare da un minimo di 4 a un massimo di 5 punti nelle ultime due giornate, cosa non semplice anche considerando che le squadre davanti hanno rallentato. In ogni caso i veneti hanno dimostrato continuità, qualificandosi ancora una volta per i playoff; al momento sono settimi, ma recuperando una posizione andrebbero ad affrontare il primo turno con il vantaggio del fattore campo, particolare che potrebbe essere decisivo. Un Cittadella che ha vissuto il suo momento buio tra marzo e aprile (tre sconfitte consecutive), ma che dopo il doppio 0-0 contro Parma e Palermo ha vinto tre partite in serie rilanciandosi; il 2-2 casalingo contro il Brescia è stato un passo indietro, ora bisognerà vedere come reagirà la squadra.

Antonio Calabro insiste con il 3-5-2: davanti a Colombi si dispongono Pachonik, Brosco e Ligi mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci Jelenic e uno tra Pasciuti e Di Chiara. Spazio a Malick Mbaye come centrale nella linea mediana, sulle mezzali i favoriti sono Sabbione e Saric ma occhio a Giorico, che potrebbe avere spazio dal primo minuto. Davanti sembra andare verso la conferma Melchiorri, al suo fianco uno tra Garritano e Concas con Mbakogu che però non parte battuto. Nel Cittadella torna Pasa dalla squalifica, dunque si riprende il posto in mezzo al campo sostituendo uno tra Lora e Settembrini, dando invece per assodato che Iori sarà regolarmente davanti alla difesa. La linea arretrata prevede Salvi e Benedetti esterni con Filippo Scaglia e Varnier a protezione di Alfonso; davanti invece si va verso la conferma dell’assetto con Schenetti da trequartista e la coppia offensiva formata da Kouamé e Vido, dunque per Chiaretti e Strizzolo (come Arrighini) potrebbe esserci un posto eventualmente nel secondo tempo.

L’agenzia di scommesse Snai ha quotato la partita del Cabassi, e dice che a essere favorito è il Cittadella: la quota posta sul segno 2 per la vittoria dei veneti vale infatti 2,45 contro il 3,05 che accompagna il segno 1, da giocare per l’affermazione interna del Carpi. Potrete puntare anche sul pareggio: in questo caso il vostro guadagno sul segno X sarebbe di 2,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

