Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (8^ tappa, oggi 12 maggio)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, l'ottava tappa potrebbe riservare emozioni a Montevergine di Mercogliano (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Giro d'Italia 2018: Simon Yates è la maglia rosa (LaPresse)

La classifica del Giro d’Italia 2018 non è cambiata ieri, dunque resta maglia rosa il britannico Simon Yates della Mitchelton-Scott, che sulla salita dell’Etna ha dato una notevole dimostrazione di forza e che forma con il compagno di squadra Esteban Chaves una coppia di valore assoluto. La classifica generale di questo Giro d’Italia numero 101 lo conferma per ora in modo molto chiaro, perché Chaves è terzo a 26” da Yates. In mezzo a loro c’è Tom Dumoulin, che occupa il secondo posto con un ritardo di 16” dal leader e resta naturalmente un avversario pericoloso per chiunque. Questo è il bilancio a un terzo del Giro d’Italia, avendo percorso finora sette tappe su 21: il meglio però naturalmente deve ancora venire, a cominciare dal grande weekend che la Corsa Rosa ci proporrà fra oggi e domani, con i due arrivi in salita consecutivi a Montevergine di Mercogliano e al Gran Sasso. La salita di oggi è meno difficile e non dovrebbe causare sconquassi, ma certamente ci darà altre indicazioni utili circa la forma di tutti i protagonisti più attesi.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2018: I BIG DELLA GENERALE

Ci aspettano dunque due giorni importanti per la classifica del Giro d’Italia. Siamo sicuri che Simon Yates ed Esteban Chaves cercheranno di sfruttare ancora la loro ottima forma per consolidare ulteriormente la leadership della Mitchelton-Scott; attenzione anche a Dumoulin, in particolare oggi perché la non difficile salita verso Montevergine di Mercogliano potrebbe esaltare le caratteristiche dell’olandese; anche Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot stanno bene e dovranno cercare di approfittarne a differenza di quanto successo sull’Etna; per quanto riguarda invece Chris Froome e Fabio Aru, bisognerà invece capire se la loro condizione sta cominciando a crescere o se dovranno correre ancora in difesa; infine la Astana e Miguel Angel Lopez dovranno attaccare in ogni occasione per recuperare il terreno perso fin qui, fermo restando che sul Gran Sasso i distacchi potranno essere più pesanti rispetto a quello che ci attendiamo per oggi.

LE ALTRE CLASSIFICHE

Parlando infine delle altre graduatorie del Giro d’Italia, questo weekend sarà difficile per i velocisti, che dovranno pensare a salvarsi per poi proseguire nei giorni successivi la battaglia per la classifica a punti, che vede saldamente al comando Elia Viviani, pur battuto ieri per la prima volta a Praia a Mare: il campione olimpico dell’Omnium resta ampiamente in maglia ciclamino, con un ottimo margine sui primi inseguitori Sam Bennett e Sacha Modolo. Nulla è cambiato ieri nelle altre due graduatorie, che però potrebbero regalarci significative novità oggi e soprattutto domani. Nella classifica dei giovani l’ecuadoriano Richard Carapaz è la maglia bianca e si candida dunque ad essere un nome nuovo della corsa, pur se la concorrenza non mancherà anche nella graduatoria degli Under 25 - Miguel Angel Lopez su tutti. Esteban Chaves indosserà anche oggi la maglia azzurra della classifica Gpm, anzi è già certo di conservarla anche dopo la tappa di oggi perché l’arrivo a Montevergine di Mercogliano è di seconda categoria: potrebbe comunque contribuire a rimescolare le carte, in vista dei tanti Gpm di domani.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2018

1 Simon Yates (Gbr) in 26h31'30"

2 Tom Dumoulin (Ned) +16"

3 Esteban Chaves (Col) +26"

4 Domenico Pozzovivo (Ita) +43"

5 Thibaut Pinot (Fra) +45"

6 Rohan Dennis (Aus) +53"

7 Pello Bilbao (Spa) +1'03"

8 Chris Froome (Gbr) + 1'10"

9 George Bennett (Nzl) +1'11"

10 Fabio Aru (Ita) +1'12"

© Riproduzione Riservata.