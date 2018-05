Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile: Icardi vicino al sorpasso (37^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 37^ giornata il capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma Icardi è pronto al sorpasso nel match contro il Sassuolo.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie A è oramai agli sgoccioli: in questo weekend infatti si disputerà la 37^ giornata, la penultima della stagione, e si avvicina sempre di più il momento di consegnare la famosa Scarpa d’Oro 2018. Vediamo allora chi è il primo candidato a tale trofeo controllando da vicino che sta succedendo nella classifica dei Marcatori della Serie A. Qui in graduatoria vediamo bene che il primo nome è quello di Ciro Immobile, che nonostante i turni di stop per infortunio è ancora capocannoniere del primo campionato italiano. Per il bomber della Lazio i gol sono però sempre 29 e difficilmente potranno aumentare in questo 37^ turno, visto che l’attaccante è ancora destinato alla panchina. Ecco perchè lo stesso Immobile guarderà alla sfida di anticipo della Serie A tra Inter e Sassuolo con grave apprensione: dietro di lui nella classifica dei marcatori troviamo infatti il capocannoniere nerazzurro Mauro Icardi, ora salito a quota 28 gol. Il sorpasso da parte dell’argentino è quindi più che atteso in questa 37^ giornata, ma per scoprire come andrà a finire dovremo attendere solo il fischio d’inizio.

GLI ALTRI CONCORRENTI

Dando però un occhio più approfitto alla classifica dei marcatori della Serie A vediamo bene che se Immobile deve guardarsi da Icardi, anche lo stesso bomber argentino deve fare attenzione. Certo mancano appena due giornate alla chiusura della stagione, eppure al terzo gradino del podio resiste, quale capocannoniere della Juventus, Paulo Dybala fermo a quota 22 gol. Proseguendo la lista vediamo che nella top five resistono Fabio Quagliarella con 18 gol firmati per la Sampdoria e il bomber napoletano Dries Mertens con 18 reti: a quota 16 gol rimangono invece il bianconero Higuain e il giallorosso Dzeko, con il viola Simeone fermo a 13 reti. Per chiudere la top ten della classifica dei marcatori della Serie A vediamo Lasagna fermo alla nona posizione con 12 gol serviti finora all’udinese. Sono invece rimasti nella top ten con 11 reti a testa Luis Alberto e Milikovic Savic della Lazio, Iago Falque del Torino, Ilicic dell’Atalanta, Perisic dell’Inter e Zapata della Sampdoria.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 29

2 Icardi (Inter ) 28

3 Dybala (Juventus) 22

4 Quagliarella (Sampdoria) 19

5 Mertens (Napoli) 18

6 Dzeko (Roma), Higuain (Juventus) 16

8 Simeone (Fiorentina) 13

9 Lasagna (Udinese) 12

10 Falque (Torino), Luis Alberto, Milikovic Savic (Lazio), Perisic (Inter), Zapata (Sampdoria), Ilicic (Atalanta) 11

