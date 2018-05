Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 37^ giornata: chi schierare?

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo turno del campionato di calcio: oggi e domani la Serie A ci proporrà la sua 37^ giornata, con dieci sfide in programma dal tardo pomeriggio di oggi fino alla prima serata di domani e ovviamente non possono mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione. Eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata che sta per iniziare e che sarà molto importante perché in ogni zona della classifica si sta lottando per i vari traguardi. Cominciamo dal primo anticipo Benevento Genoa, sfida fra squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato: potrebbe uscire una partita divertente e senza tatticismi, puntiamo sugli attaccanti come Iemmello e Diabaté per i padroni di casa, Lapadula e Giuseppe Rossi per gli ospiti, con quest’ultimo che proprio domenica scorsa ha festeggiato il ritorno al gol. In serata Inter Sassuolo: partita importante soprattutto per i nerazzurri, si può dunque puntare sui nomi di spicco della squadra di Luciano Spalletti, da Icardi e Perisic fino a Rafinha (domenica al primo gol italiano) e Cancelo, attenzione comunque a Politano, sicuramente il miglior uomo dei neroverdi in questa stagione.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 30^ GIORNATA: LE PARTITE DI DOMENICA

La domenica inizierà alle ore 15.00 con cinque partite. In Bologna Chievo spicca Verdi per i rossoblù, per i gialloblù invece nella lotta salvezza sarebbe fondamentale un ritorno al gol di Inglese, bomber della squadra ora affidata a Lorenzo D’Anna. Crotone Lazio sarà invece una partita delicatissima per entrambe: guai a sottovalutare i calabresi, in particolare Simy e Nalini (che l’anno scorso fu decisivo), ma è chiaro che la qualità di giocatori quali Milinkovic Savic e Felipe Anderson potrebbe fare la differenza in favore dei biancocelesti. In Fiorentina Cagliari spiccheranno naturalmente Simeone e Chiesa per i viola, ma anche Veretout che è uno dei centrocampisti con il maggiore feeling con il gol di questo campionato; i sardi invece si devono aggrappare al senso della rete di Pavoletti, perché la salvezza è decisamente in bilico. Verona Udinese conta solo per i friulani, che però sono in grossa crisi: Lasagna può essere l’ancora di salvezza per Igor Tudor, nell’Hellas puntiamo sull’orgoglio di Romulo per chiudere con dignità. Infine Torino Spal: vedremo se Belotti saprà migliore i propri numeri non esaltanti in questa stagione, i ferraresi invece si aggrappano al tandem d’attacco formato da Paloschi e Antenucci alla ricerca di gol per la salvezza.

I POSTICIPI

Infine, analizziamo le tre grandi partite che chiuderanno il programma. Atalanta Milan metterà in mostra fra i nerazzurri in modo particolare il grande ex Cristante, centrocampista da 9 gol in questo campionato, e anche il talento emergente di Barrow, da qualche partita titolare in attacco con buoni risultati; per il Milan naturale citare un altro nuovo bomber del campionato, cioè Cutrone, oltre a un Calhanoglu in crescita dopo il difficile inizio. Roma Juventus è naturalmente il match più atteso, sfida affascinante fin dai portieri Alisson e Szczesny (l’anno scorso compagni di squadra), passando per un altro grande ex come Pjanic per arrivare ai due bomber Dzeko e Pjanic. Infine Sampdoria Napoli, sfida fra squadre non in grandissima forma ultimamente, fatte le debite proporzioni: per i blucerchiati puntiamo dunque sia un nome nuovo, il polacco Kownacki, mentre nel Napoli suggeriamo il suo connazionale Milik oltre al solito Koulibaly.

