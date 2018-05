Cremonese Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Venezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Lagunari a caccia della promozione diretta, i grigiorossi devono salvarsi

12 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremonese Venezia, Serie B 41^ giornata (Foto LaPresse)

Cremonese Venezia, partita che sarà diretta dal signor Pinzani, è valida per la 41^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: alle ore 15:00 di sabato 12 maggio le due squadre sono in campo allo Zini con obiettivi diversi ma allo stesso modo importanti. La Cremonese ha due giornate per provare a salvarsi subito; aveva disputato un girone di andata che lasciava intendere ben altro ma ha poi affrontato un periodo di crisi che non è ancora terminato dopo mesi, e dunque deve solo sperare di mantenere la categoria senza passare dagli spareggi. Nella peggiore delle ipotesi il Venezia giocherà i playoff, ma incredibilmente è ancora in corsa per la promozione diretta: servirà non solo vincere sempre, ma anche sperare in risultati negativi da parte delle avversarie che stanno davanti in classifica. Non semplice, ma la speranza c’è.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Venezia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: per questa partita siamo su Sky Calcio 4, per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al servizio specifico è disponibile il codice 416068 per acquistare il singolo evento. Naturalmente in assenza di un televisore ciascun abbonato potrà seguire la partita in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, potendo collegarne un massimo di due al proprio profilo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Diciotto partite senza vittorie: una striscia lunghissima, praticamente un girone, e la Cremonese si è ritrovata a lottare per salvarsi. I grigiorossi non ottengono tre punti dal 20 gennaio, prima di ritorno contro il Parma: da allora hanno perso otto volte con dieci pareggi, a tale proposito sono 21 le partite pareggiate nell’arco di tutta la stagione. Il pareggio di Empoli ha se non altro dato un vantaggio di tre punti sulla zona playout; bisognerà confermarli oggi e nell’ultima giornata, quando si andrà sul campo di un Cesena che potrebbe già essere tranquillo, il rischio per Andrea Mandorlini (due pareggi da quando è arrivato in panchina) è quello di andare al Manuzzi per una partita decisiva. Il Venezia è reduce da cinque vittorie consecutive, nelle quali ha subito solo due gol segnandone 9: Pippo Inzaghi sogna in grande, dopo aver giocato allo Zini la sua squadra ospiterà il Pescara e non è impossibile pensare che possano arrivare 6 punti. Non servirebbe se Frosinone, Palermo e Parma o anche solo una di queste due mantenesse il suo vantaggio; il Venezia però ci crede, e vuole giocarsela senza avere rimpianti. Nella peggiore delle ipotesi come detto andrà ai playoff e ci riproverà, sapendo di poter anche saltare il primo turno. In questo senso bisognerebbe tenersi alle spalle una squadra in più: il Parma ha gli stessi punti dei veneti ma anche il vantaggio nella doppia sfida diretta.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VENEZIA

Mandorlini conferma il 4-3-3 per la sua Cremonese, e dovrebbe dare vita alla stessa difesa con Canini da terzino destro, la coppia Marconi-Claiton in mezzo e Renzetti a sinistra, ovviamente Ujkani il portiere. A centrocampo Cavion contende una maglia a Daniele Croce, sembrano invece andare verso la conferma Arini (in gol lunedì scorso) e Pesce che sarà ancora il regista arretrato. Nel tridente offensivo la prima punta sarà Andrea Brighenti; Perrulli giocherà a sinistra, dall’altra parte Scamacca potrebbe adattarsi e prendere il posto di Macek. Il Venezia se la gioca con il consueto 3-5-2: Modolo e Domizzi in difesa con Cernuto, in porta Audero mentre sulle fasce laterali sono aperti i ballottaggi Bruscagin-Zampano e Garofalo-Dell’Orco. Mediana con Falzerano e Suciu, ancora favorito per prendere il posto di Pinato (ma occhio a Soligo), davanti alla difesa Stulac è ormai una certezza, segna da tre giornate consecutive e sabato la sua rete al 94’ ha permesso di battere il Foggia (che aveva pareggiato due minuti prima). Nel reparto offensivo favoriti Litteri e Marsura, Geijo e Zigoni dovrebbero partire dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il Venezia ha i favori del pronostici per questa partita, ma l’agenzia di scommesse Snai si è mantenuta piuttosto cauta su tutto il turno del campionato cadetto: dunque anche la quota sul segno 1 per la vittoria della Cremonese è bassa, e arriva a 3,30 che è un valore se vogliamo sorprendente pensando al cammino recente dei grigiorossi e alla differenza in classifica con il Venezia, la quota sulla cui vittoria vale invece 2,30. Per il pareggio dovrete come sempre puntare sul segno X, e se le cose andassero in questo modo portereste a casa 2,95 volte il valore della puntata.

