Diamond League 2018 Shanghai/ Streaming video e diretta tv: orario e risultati (oggi 12 maggio)

Diretta Diamond League 2018 Shanghai: info tv e streaming video, orario e risultato live della seconda prova di atletica per il circuito del diamante. Occhio alla gara dei 100 m maschili.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Diamond League (LaPresse)

Secondo appuntamento per l’atletica mondiale con la Diamond League 2018: la lega del diamante fa tappa oggi sabato 12 maggio 2018 a Shanghai per dare vita ai Shanghai Golden Grand Prix, giunti alla loro 12^ edizione. Fondata nel 2005 ma entrata nel circuito della Diamond League solo nel 2009, la prova cinese per l’atletica è una delle più attese di tutto l’anno: il programma quindi è ben fitto e i protagonisti pronti a darsi battaglia sulla pista sono parecchi. Calendario alla mano vediamo subito che sono ben 14 le prove in programma oggi contrassegnate con il diamantino al loro fianco: non mancano anche gli appuntamenti più prestigiosi come i 100 metri maschili. Prima però di vedere le gare previste ricordiamo che il via ufficiale della manifestazione verrà dato alle ore 12.00 secondo il fuso orario italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO CINESE

Ricordiamo che la Diamond League 12018 di Shanghai sarà visibile in diretta tv a parte dalle ore 13.00 sul satellite di Sky. Gli eventi più attesi di questa giornata di gara quindi saranno a disposizione di tutti gli abbonati al canale Fox Sport HD: diretta streaming video garantita tramite l’app dedicata Sky Go, riservata ai soli abbonati al servizio.

IL PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE 2018

Andiamo ora a vedere nel dettaglio che cosa ci riserva il programma di questa tappa a Shanghai della Diamond League 2018, facendo quindi attenzione alle gare del diamante e ai protagonisti attesi quindi al via. La prima prova speciale di questo sabato sarà il triplo salto femminile previsto alle ore 12.14 secondo il fuso italiano: a questa farà seguito il salto in alto femminile e il getto del peso. Ecco poi spazio al salto con l'asta maschile: qui occhi puntati sul duo francese Chapelle-Lavillenie, con quest’ultimo recordman nell’indoor. Si va poi ora verso la fase clou della manifestazione: alle ore 13.03 ecco poi 400 metri a ostacoli femminili e a seguire i 400 maschili, con Christian Taylor: spazio poi al salto in lungo maschile, il giavellotto femminile e 100 ostacoli sempre femminili. Il grande appuntamento con le gare del diamante stanno poi con 1500 maschili e gli 800 maschili a cui faranno seguito anche i 200 femminili, dove gli occhi saranno tutti su Dafne Schippers. A chiudere il programma i 110 metri ostacoli maschili e soprattutto i 100 m maschili dove non mancheranno il canadese Andre De Grassi e lo statunitense Justin Gatlin.

