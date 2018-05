Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv, Superpole e gara 1 (Gp d’Italia)

Diretta Sbk 2018: info tv e streaming video di Fp4, Superpole e gara 1 del Gp d'Italia, quinto appuntamento del mondiale della Superbike. Tutti in pista a Imola!.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Gp d'Italia (LaPresse)

Il Gran Premio d’italia 2018 entra davvero nel vivo: questo sabato 12 maggio sulla pista di Imola andrà in scena la tanto attesa Superpole che deciderà la griglia di partenza della gara 1, come della seconda prova, prevista però solo per domani pomeriggio. L’appuntamento è quindi assai prestigioso e non solo perchè si tratta del quinto banco di prova i un campionato mondiale della Sbk più aperto che mai. Come abbiamo detto prima i protagonisti della Superbike correranno anche oggi, dopo le prove libere di ieri, sulla pista dedicata alla memoria di Enzo e Dino Ferrari: giocando in casa ci attendiamo quindi grandi cose dai piloti italiano, come alle scuderie tricolori, Ducati in primis. Proprio la casa di Borgo Panigale ha infatti dato ieri ottimi responsi nelle prove libere: non va però dimenticato il campione in carica della Sbk Jonathan Rea in grandissima forma in questo weekend a Imola. Come al solito però l’ultima parola l’avrà l’asfalto e la Fp4 come la Superpole e gara 1 potrebbero riservare grandi sorprese oggi.

COME SEGUIRE GLI EVENTI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per gli appassionati italiani bisogna notare che la diretta tv degli appuntamenti che vi abbiamo ricordato sopra sarà garantita sia in chiaro integralmente su Italia 2 (anche su Italia 1 per quanto riguarda la gara), sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset. Per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l'evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Internet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it, dove sarà anche possibile seguire il live timing delle prove iscrivendosi gratuitamente al portale. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

GLI ORARI DELLA GIORNATA

Non ci resta quindi che riepilogare nel dettaglio gli orari di tutti gli appuntamenti della Sbk al Gp d’Italia oggi: come al solito il calendario delle prove del sabato ricchissimo e non mancherà nessun protagonista in pista a Imola. La giornata di oggi comincerà con l’ultima prova libera, la Fp4 che avrà inizio alle ore 8.45 e terminerà alla ore 9.05: per le due sessioni di Superpole invece gli orari previsti saranno 10.30-10.45 per la prima prova e 10.55-11.10 per la seconda. Alle ore 13.00 la tanto attesa gara 1 sulla pista di Imola, primo banco di prova valido per la classifica del mondiale piloti in questa emozionante Gp d’Italia 2018.

© Riproduzione Riservata.