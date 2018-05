Entella Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Chiavari per la 41^ giornata di Serie B (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Entella-Frosinone, LaPresse

Entella Frosinone sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca; la partita si gioca alle ore 15.00 oggi, sabato 12 maggio, allo stadio Comunale di Chiavari per la 41^ giornata di Serie B. In classifica i padroni di casa della Virtus Entella sono in questo momento terzultimi con 41 punti e dunque sarebbero retrocessi. Situazione decisamente scomoda, tanto che la società ha deciso di dare una scossa esonerando l’allenatore Alfredo Aglietti affidando la squadra a Gennaro Volpe, già ex giocatore e tecnico delle giovanili dell’Entella, il quale avrà il difficile compito di salvare i liguri in due sole partite, al massimo quattro in caso di playout. Il debutto sarà difficilissimo, perché a Chiavari arriva il Frosinone di Moreno Longo che è secondo con 68 punti, posizione che nelle ultime due giornate i ciociari dovranno difendere per festeggiare la promozione diretta in Serie A senza dover passare dai playoff. Esigenze dunque opposte ma altrettanto importanti in una sfida che si annuncia vibrante e molto combattuta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Frosinone sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Comunale di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA FROSINONE

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni di Entella Frosinone. Gennaro Volpe dovrebbe proporre l’Entella secondo il modulo 3-5-2 con Iacobucci in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Pellizzer, Ceccarelli e Benedetti; nel folto centrocampo a cinque dovrebbero trovare spazio da destra a sinistra Belli, Di Paola, Crimi, Acampora e Gatto, mentre De Luca e Petrovic dovrebbero formare il tandem d’attacco. Quanto al Frosinone, la squadra di Moreno Longo dovrebbe schierarsi in campo secondo il modulo 4-2-3-1: Vigorito in porta; M. Ciofani terzino destro, Terranova e Brighenti difensori centrali, Paganini a sinistra; in mediana la coppia formata da Ciano e Chibsah; sulla linea dei trequartisti Gori, Beghetto e Citro in appoggio alla punta centrale Dionisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Entella e Frosinone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Virtus Entella infatti pagherebbe 3,70 volte la posta in palio, mentre la quota è più bassa per la vittoria esterna del Frosinone, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,05. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Comunale infatti è proposto a 3,15.

