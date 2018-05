Foggia Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Salernitana info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live allo Zaccheria nella 41^ giornata di Serie B (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Foggia Salernitana (Foto LaPresse)

Foggia Salernitana sarà diretta dall’arbitro Francesco Paolo Saia; la partita si gioca oggi, sabato 12 maggio, per la 41^ giornata di Serie B alle ore 15.00 presso lo stadio Pino Zaccheria. La classifica ci dice che Foggia Salernitana dovrebbe essere una tranquilla sfida di fine stagione fra due squadre che non dovrebbero più avere molto da chiedere: il Foggia a dire il vero con i suoi 54 punti avrebbe ancora qualche speranza di raggiungere i playoff, ma recuperare cinque lunghezze in due sole partite al Perugia, attualmente ottavo, appare un esercizio decisamente complicato. Per i pugliesi sarà comunque importante tenere viva la fiammella - o almeno farla spegnere solo per merito degli umbri - a suggello di una stagione certamente positiva, in particolare nel girone di ritorno; la Salernitana invece con 51 punti non ha più speranze di raggiungere i playoff, ma è d’altronde già certa della salvezza e quindi potrà scendere in campo con la massima serenità, pensando solamente a divertirsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Salernitana sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zaccheria anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SALERNITANA

Eccovi adesso le probabili formazioni di Foggia Salernitana. Cominciando dai padroni di casa, Giovanni Stroppa dovrebbe proporre il suo Foggia secondo il modulo 3-5-2: Noppert in porta; retroguardia a tre con Tonucci, Calabresi e Martinelli; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Gerbo, Agazzi, Greco, Deli e Kragl; infine il tandem d’attacco formato da Mazzeo e Floriano. La replica di Stefano Colantuono dovrebbe essere affidata al 4-3-3, dunque disegniamo la Salernitana con Radunovic fra i pali; Mantovani terzino destro, Tuia e Monaco difensori centrali, Vitale a sinistra; nel terzetto di centrocampo Akpa Akpro, Signorelli e Minala, mentre Casasola, Rosina e Bocalon formeranno il tridente d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita tra Foggia e Salernitana, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Foggia infatti pagherebbe 1,70 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna della Salernitana, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,75. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida dello Zaccheria infatti è proposto a 3,50.

