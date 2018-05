Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orari (8^ tappa Praia a Mare Montevergine)

Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 8^ tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano: percorso e orari del secondo arrivo in salita (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia: Chaves e Yates sull'Etna (da Facebook Giro d'Italia)

L’ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano di 209 km ci regalerà il secondo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018. Quello al Santuario di Montevergine di Mercogliano è ormai un arrivo tradizionale per il Giro d’Italia: sappiamo che non è una salita micidiale e dovrebbe fare meno male rispetto all’Etna di giovedì oppure al Gran Sasso che ci attende domani. Tuttavia, sarà comunque una tappa emozionante e tutta da vivere, come sempre succede quando la strada sale e si danno battaglia i protagonisti più attesi. Da non sottovalutare anche il chilometraggio decisamente lungo di una frazione che partendo dalla Calabria e dalla provincia di Cosenza porterà la corsa prima in Basilicata (provincia di Potenza) e poi in Campania, attraversando le province di Salerno e Avellino: quando si superano i 200 km, questo è un aspetto che non va mai sottovalutato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono come di consueto Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per l’ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano avranno inizio già alle ore 11.50 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la cronaca a partire dalle ore 14.30 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO PRAIA A MARE MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO

La partenza della frazione odierna è in programma alle ore 11.55 da Praia a Mare, in considerazione di un percorso piuttosto lungo, anche se stavolta c’è la buona notizia che si riparte dalla sede di arrivo della tappa di ieri, dunque senza trasferimenti. Duciamo subito che l’unico Gran Premio della Montagna sarà proprio quello dell’arrivo a Montevergine di Mercogliano, classificato di seconda categoria, ma ciò non significa che sarà tutto facile per i corridori fino ai piedi dell’ascesa finale. Infatti saranno numerosi i saliscendi, soprattutto nella prima fase della corsa, quando il gruppo pedalerà nel Cilento, in uno scenario meraviglioso ma anche insidioso. Si procederà così fino al primo traguardo intermedio, che sarà collocato ad Agropoli al km 110,1 della corsa, poi invece arriverà il tratto più facile della corsa, completamente pianeggiante fino al secondo traguardo volante, collocato a Salerno al km 154,6. Superata la città, si inizierà gradualmente a salire fino a Mercogliano, dove ormai saremo ai piedi dell’ascesa finale verso il Santuario di Montevergine di Mercogliano, dove naturalmente sarà collocato l’arrivo. Come abbiamo già accennato, si tratterà di un Gpm di seconda categoria, dunque non particolarmente difficile: la salita sarà lunga ben 17,1 km, ma il dislivello sarà di 856 metri e ciò significherà una pendenza media del 5%. Il punto più difficile sarà dopo circa 4 km, quando si toccherà una pendenza massima del 10% per un tratto comunque breve. Gli ultimi chilometri si aggirano invece attorno al 6% medio e poco dopo l’ultimo km si passa sotto la funicolare, poi ai 600 metri dal traguardo si supera l’ultimo di ben 18 tornanti e ci si giocherà il successo di tappa, probabilmente con una volata di un gruppo ristretto e ben selezionato.

