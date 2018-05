Gp Indianapolis 2018/ Indycar Series: streaming video e diretta tv, orario e vincitore

Diretta Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato IndyCar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.

12 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Gp d'Indianapolis (LaPresse - immagine di repertorio)

La Indycar Series Verizon 2018 tra sotto i riflettori e lo farà oggi sabato 12 maggio con uno speciale appuntamento con il Grand Prix d'Indianapolis 2018: la formula America torna quindi sull’asfalto dell’ovale più famoso del mondo, che giusto tra pochi giorni ospiterà l’appuntamento prestigiosissimo con la 500 Miglia di Indianapolis, evento ormai giunto alla sua 102esima edizione. Ecco quindi che la quinta prova del campionato Indy oggi sarò solo un gustoso antipasto della prossima manifestazione all’Indianapolis Speed Motorway, dove non saranno comunque pochi coloro che vorranno mettersi alla prova. Prima però io guardare alla 500 miglia di fine maggio, i protagonisti del campionato Indy dovranno confrontarsi con questa nuovo banco di prova: occhi puntati in questo senso su Josef Newgarden, al successo del precedente appuntamento in Alabama e già due volte sul podio dall’inizio della stagione. Diamo allora subito gli orari della Grand Prix di Indianapolis 2018, facendo il consueto conto con il fuso orario. Dopo le prove libere e le qualificazioni dei giorni scorsi, la gara entreranno nel vivo solo oggi 12 maggio alle ore 21.30, quando è atteso il via ufficiale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DEL GRAND PRIX INDIANAPOLIS

Segnaliamo che purtroppo il Grand Prix di Indianapolis 2018 non sarà visibile in diretta tv, benchè il fuso orario sia amico di tutti gli appassionati della Indy Series oggi. La piattaforma Sky, che detiene in esclusiva per l’Italia i diritti della formula americana, trasmetterà quindi la gara a Indianapolis solo in differita, ma di poche ore per tutti gli appassionati della IndySeries. Appuntamento quindi alle ore 23.30 al canale Sky Sport 2 HD, con diretta streaming video garantita alla stessa ora tramite l’app dedicata Sky Go. Segnaliamo però la possibilità di seguire da vicino il Grand Prix d’Indianapolis 2018 tramite il sito ufficiale della Indy SeriesCar www.indycar.com: da qui si potrà anche assistere al live timing della gara attesa all’Indianapolis speed Motorway.

