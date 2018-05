Inter Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’anticipo della 37^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Sassuolo - LaPresse

Inter Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso; la partita si gioca oggi, sabato 12 maggio, per la 37^ giornata di Serie A di cui sarà l’anticipo delle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. L’ultima uscita casalinga dei nerazzurri di Luciano Spalletti avverrà davanti al pubblico delle grandi occasioni, uno stadio che spingerà l’Inter alla ricerca di una vittoria che è necessaria per continuare l’inseguimento del quarto posto che varrà un posto nella prossima Champions League. I nerazzurri adesso stanno bene, ma non possono permettersi passi falsi per recupera il distacco dalle squadre capitoline, in particolare la Lazio con cui domenica prossima giocherà all’Olimpico. Il Sassuolo di Beppe Iachini ha invece conquistato già settimana scorsa la matematica salvezza: raggiunto l’obiettivo stagionale, adesso i neroverdi possono scendere in campo con serenità, alla ricerca di un bel risultato che sarebbe comunque di grande prestigio.

INTER SASSUOLO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Sassuolo sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia su quelli del digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 20.45 sarà dunque garantita da una parte su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, dall’altra su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio di San Siro anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni di Inter Sassuolo. Per Luciano Spalletti tornano dalle squalifiche D’Ambrosio e Vecino, che potrebbero essere dunque entrambi titolari. In difesa diamo ancora fiducia a Ranocchia al fianco di Skriniar, visto il problema fisico che ha bloccato Miranda a pochi minuti dal match di Udine, in attacco invece non dovrebbero esserci cambiamenti e dunque spazio a Candreva e Perisic come esterni, Rafinha in posizione di trequartista centrale e naturalmente il capitano Icardi come centravanti. Per Beppe Iachini invece i problemi si concentrano in difesa, dove la squalifica di Peluso si aggiunge ad alcune assenze per infortunio, dunque ci potrebbe essere un terzetto formato da Lemos, Acerbi e Letschert davanti a Consigli. A centrocampo da segnalare il ballottaggio in cabina di regia con Sensi favorito su Magnanelli, mentre in attacco le certezze sono Berardi e Politano, ma se i neroverdi scendessero in campo con il 4-3-3 ci sarebbe spazio anche per Babacar.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita tra Inter e Sassuolo; le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai lasciano anzi intuire una sfida che dovrebbe essere a senso unico. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Inter infatti pagherebbe appena 1,14 volte la posta in palio, mentre la quota è clamorosamente più alta per la vittoria esterna del Sassuolo, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 18,00. Quota intermedia ma comunque molto alta infine per il pareggio: il segno X per la sfida del Meazza infatti è proposto a 7,75.

