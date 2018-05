Juventus, Allegri/ “Scudetto contro la Roma per andare prima in vacanza, De Laurentiis? Serve equilibrio"

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

La Juventus può chiudere la pratica scudetto 2017-2018 domani sera. Vincendo con la Roma, o comunque, ottenendo lo stesso risultato del Napoli (che giocherà in contemporanea con la Sampdoria a Genova), si laureerà campione d’Italia per la settima volta consecutiva. Allegri, in vista del big match dell’Olimpico, ha provato a stuzzicare i suoi giocatori così: «Ai ragazzi l'ho detto: se volete una settimana in più di vacanze, domani bisogna vincere lo Scudetto». Il Conte Max, nella conferenza stampa di presentazione del match dell'Olimpico, ha comunque sottolineato il fatto che la gara contro la Roma sarà tutt’altro che semplice, tenendo conto che i giallorossi sono ancora in corsa per la pratica Champions League.

“A DE LAURENTIIS NON RISPONDO"

Una settimana di polemiche quella che sta per giungere al termine, durante la quale hanno fatto discutere le nuove dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha parlato di “scudetto rubato”. Massimiliano Allegri mantiene il suo solito aplomb, "commentando" così le parole del patron dei partenopei: «Non rispondo, è il presidente e può dire ciò che vuole. Credo che nel calcio ci voglia molto equilibrio, se vogliamo iniziare un cammino di civilizzazione di tutto l'ambiente, perché noi siamo responsabili di cosa succede fuori. Siamo responsabili del comportamento di milioni di bambini che approcciano lo sport e dei comportamenti che hanno all'interno di una partita. E così tutte le altre istituzioni».

