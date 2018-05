Madrid Open 2018/ Diretta live Thiem Anderson streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Madrid Open 2018 info streaming video e tv: in Spagna è il giorno della finale femminile e delle semifinali maschili, con Dominic Thiem in copertina (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Madrid Open 2018 (Foto LaPresse)

Il Madrid Open 2018, prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola che è di categoria Masters 1000 per gli uomini e Premier per le donne - in entrambi i casi siamo al livello inferiore solamente agli Slam - si avvia al suo grande finale. Infatti oggi, sabato 12 maggio, sarà il giorno della finale del torneo di singolare femminile e delle due semifinali nel tabellone del singolare maschile. Queste tre grandi partite si disputeranno tutte sul campo centrale, intitolato a Manolo Santana, naturalmente una di seguito all’altra. Si comincerà dunque alle ore 16.00 con la prima semifinale maschile; a seguire, ma certamente non prima delle ore 18.30, sarà la volta della finale femminile; infine in prima serata, non prima delle ore 21.00, sarà la volta della seconda semifinale maschile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MADRID

Il Madrid Open 2018 è in diretta tv sui canali del satellite, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: appuntamento su Sky Sport 2, numero 202 della piattaforma, con gli approfondimenti che arriveranno da studio e la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo femminile, il canale è SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando; disponibile per tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.supertennis.tv, avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; troverete informazioni utili anche sulle pagine correlate messe a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

THIEM, IL PROTAGONISTA

Accendiamo i riflettori su Dominic Thiem, colui che ieri nei quarti di finale ha battuto in due set Rafa Nadal, firmando un’impresa che possiamo definire storica. Vincere una partita sulla terra rossa contro Nadal è infatti difficilissimo per tutti e infatti non succedeva da un anno meno una settimana, cioè dai quarti di finale di Roma, quando proprio l’austriaco aveva eliminato Rafa dagli Internazionali d’Italia in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Sono passate 51 settimane, da allora Nadal ha vinto tutte le partite disputate sul rosso e il dato più impressionante è che in questa striscia lo spagnolo non ha mai lasciato per strada nemmeno un set. Già impressionante pensare che il trionfo al Roland Garros dell’anno scorso arrivò senza mai cedere un set su un totale di sette partite al meglio di cinque set, come prevedono i tornei del Grande Slam; poi sulla terra non si è più giocato fino a questa primavera, quando Nadal ha inanellato due partite di Coppa Davis contro la Germania, cinque a Montecarlo, altrettante a Barcellona e le prime due a Madrid arrivando a 21 partite vinte senza mai cedere nemmeno un set. Dominic Thiem dunque ieri aveva già scritto un piccolo pezzo di storia vincendo il primo set 7-5, poi però la grande impresa è arrivata conquistando pure il secondo set, fra l’altro con un più netto 6-3, che ha determinato la sconfitta di Nadal 51 settimane dopo il quarto di finale di Roma. Da Thiem a Thiem: sulla terra rossa, è l’austriaco la speranza di chi vuole contrastare il dominio assoluto di Nadal.

