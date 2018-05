Milan, Gattuso/ “Gigio Donnarumma non è sereno per il mercato, se mi cacciano vado in pescheria”

Gattuso, allenatore del Milan, in conferenza stampa

Si avvicina la sfida contro l’Atalanta, una gara cruciale per il Milan vista la posizione di classifica: i rossoneri sono attualmente al sesto posto in classifica, a quota 60 punti, mentre i nerazzurri inseguono ad una lunghezza di distanza. Si giocherà però all’Atleti Azzurri di Bergamo, stadio in cui non è mai semplice giocare e vincere, senza dimenticare che la Dea ha già battuto il Diavolo a San Siro all’andata. «L’Atalanta è in forma da tutto l’anno – le parole di Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa in vista della sfida di domani - è difficile che giochi al di sotto delle sue potenzialità, quindi dobbiamo ripartire dai 55 minuti fatti con la Juve. Parlo dei primi 55 minuti, che sono stati ben giocati, con grande concentrazione e attenzione». Impossibile non parlare di Gigio Donnarumma, fra i protagonisti in negativo della finale di Coppa Italia con la Juventus di mercoledì sera.

“GIGIO HA 19 ANNI, SE MI CACCIANO…”

Gattuso ha preso le difese del proprio portiere: «Stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, occorre tranquillità e se commette qualche errore in più è perché evidentemente non è tranquillo. Per esempio è venuto fuori il discorso del Psg pochi giorni prima della finale, ed è una cosa che non va bene». Il milanista ha comunque invitato i suoi ragazzi a dimenticare fin da subito la gara contro la Vecchia Signora, visto che vi sono in programma due partite che valgono praticamente una stagione, anche perché, rimanere fuori dall’Europa League, sarebbe un fallimento peggiore rispetto alla stagione già al di sotto delle attese: «Abbiamo il dovere di entrare in Europa League direttamente. In questi giorni ho lavorato sulla testa dei ragazzi, stare lì a rimuginare sulle sconfitte non porta a nulla». Infine Ringhio scherza sul suo futuro: «Se dovessi rimetterci io? Pazienza. Allegri ha detto che sono un testone, nel caso andrò a lavorare in pescheria».

