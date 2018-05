Padova Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Livorno info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita della Supercoppa di Serie C, prima giornata

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Padova Livorno (Foto LaPresse)

Padova Livorno, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione Aia di Molfetta, si gioca oggi pomeriggio sabato 12 maggio alle ore 18.00 ed è la partita valida per la prima giornata della Supercoppa di Serie C, il torneo che al termine della stagione ormai da diversi anni mette di fronte le squadre vincitrici dei tre gironi. Un torneo di fatto amichevole, dal momento che tutte hanno già festeggiato la promozione in Serie B; è un modo comunque per essere ancora protagoniste mentre tante altre formazioni sono ancora coinvolte in playoff e playout, inoltre c’è la possibilità di conquistare un titolo in più che fa comunque sempre piacere. La formula è semplice: ogni squadra gioca contro le altre due, al termine verrà stilata una classifica di questo triangolare. Si parte dunque con la sfida in casa del Padova, vincitore del girone B, che ospita il Livorno, primo nel girone A. Riposo per il Lecce vincitore del girone C, che naturalmente sarà protagonista delle successive due sfide.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match Padova Livorno in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita - come tutti i match della stagione di Serie C - in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PADOVA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo oggi pomeriggio per Padova Livorno? Per i padroni di casa disegniamo un 4-3-1-2 con il portiere Bindi protetto dai centrali Cappelletti e Ravanelli, con Salviato terzino destro e Trevisan a sinistra. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Mazzocco, Pinzi e Mandorlini, mentre Belingheri agirà come trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Guidone e Capello. Per il Livorno invece immaginiamo un 4-2-3-1 con Sambo fra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro con Perico a destra, Gonnelli e Morelli centrali, Bresciani a sinistra; in mediana la coppia formata da Bruno e Giandonato, mentre Murilo, Maiorino e Doumbia agiranno sulla linea dei trequartisti in appoggio alla punta centrale Vantaggiato.

QUOTE E SCOMMESSE

Si annuncia favorevole ai padroni di casa la partita tra Padova e Livorno, in base anche al fattore campo, anche se con differenze non accentuate trattandosi di una sfida da fine stagione. Il pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai pende dalla parte dei veneti ed infatti il segno 1 per la vittoria del Padova è proposto alla quota di 2,25; si sale poi alla quota di 3,10 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X, che è l’ipotesi considerata meno probabile, anche se di poco; un colpaccio in trasferta del Livorno pagherebbe invece 2,95 volte la posta in palio a chi crede nelle possibilità dei toscani (segno 2).

