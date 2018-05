Pagelle / Inter-Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter-Sassuolo: fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.

12 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Sassuolo (LaPresse)

Al Meazza di Milano è in corso il secondo anticipo della 37^ giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Sassuolo, al riposo il parziale vede la squadra di Iachini sorprendentemente in vantaggio per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Con i neroverdi già matematicamente salvi si poteva pensare che per i nerazzurri sarebbe stata una formalità conquistare i tre punti, invece gli ospiti provano a onorare l'impegno nel migliore dei modi e finora ci stanno riuscendo alla grande. L'equilibrio sul terreno di gioco dura 24 minuti, Politano (6,5) sblocca la contesa su punizione: palla sotto la barriera e che termina nell'angolino dove Handanovic (6), spiazzato, non può arrivarci. Reazione veemente della Benemata che attacca a pieno organico: Brozovic (5,5), Candreva (6) e Icardi (6) non riescono però a battere Consigli (8) che si immola e con tre interventi uno più spettacolare dell'altro salva il risultato. Proteste dei padroni di casa per un gol annullato a Icardi che era effettivamente al di là della linea, nella ripresa l'Inter proverà a ribaltare la situazione per non compromettere le chance di entrare in Champions League.

VOTO INTER 5,5 - Nonostante qualche buona manovra offensiva i nerazzurri non trovano l'ultimo passaggio e vengono trafitti da Politano.

MIGLIORE INTER: RAFINHA 7 - Per distacco è il giocatore di maggior tecnica e qualità.

PEGGIORE INTER: BROZOVIC 5,5 - Ingenuità del croato che stende Adjapong provocando la punizione che porterà al gol di Politano.

VOTO SASSUOLO 6,5 - Pur essendo matematicamente salvi, gli uomini di Iachini non rinunciano a fare la partita e finora stanno avendo la meglio.

MIGLIORE SASSUOLO: CONSIGLI 8 - Dopo il gol di Politano il portiere neroverde sale in cattedra negando il gol a Brozovic, Candreva e Icardi.

PEGGIORE SASSUOLO: BERARDI 5 - Con la palla lontana anni luce colpisce al volto Skriniar senza motivo, giallo sacrosanto e il numero 25 neroverde deve ringraziare di essere ancora in campo. (Stefano Belli)

